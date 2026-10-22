我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

抬車救援、當保鏢… 宇樹新機器人更能打 完全戰鬥導向

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
機器人在別墅庭院擋下持刀男子，並發動跳躍踢擊。(視頻截圖)
機器人在別墅庭院擋下持刀男子，並發動跳躍踢擊。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

宇樹科技推出H2-X人形機器人，影片以實拍展示其戰鬥、保鏢與救援能力，續航提升至最長8小時，卻尚未公布售價。

宇樹科技21日於官方X平台帳號與YouTube發布新一代人形機器人「H2-X功夫傳奇」（Kung Fu Legend Guardian），影片以「全程實拍無加速」展現其由春晚武術轉向實戰守護的硬核功能，從廢車場飛踢到抬車救援、居家保鏢任務，機器人明確了戰鬥用途導向，其續航時間亦大幅提升至最長八小時。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合媒體報導，全長約60秒的示範影片展現多項高難度戰鬥與應急救援動作，包含在廢車場連續空翻旋轉飛踢車門、一肘擊碎擋風玻璃、從四公尺高台一躍而下翻滾站穩，以及在別墅庭院擋下持刀男子並發動跳躍踢擊。

機器人可在3.2秒內抬起1.8噸重的新能源轎車救人。(視頻截圖)
機器人可在3.2秒內抬起1.8噸重的新能源轎車救人。(視頻截圖)

在模擬救援場景中，該機器人可在3.2秒內抬起1.8噸重的新能源轎車15公分以救出假人，並在0.8秒內進行橫向突進格擋襲擊，甚至在780毫秒內完成態勢識別將行人推離車禍危險軌跡。

影片結尾甚至以機器人坐在床上做惡夢驚醒，做為一個幽默結尾。

報導指出，官方在微博文案寫道：「強大性能服務並守護你，最大續航約八小時。請安全且友善地使用機器人。」

該影片發布後引發網友驚嘆「這個機器人可以當保鏢了」、「這有點猛了！把我失業後做保安的這條路給堵沒了」，還有網友笑說，「這不比飛天汽車有用嗎」。

影片發布在X平台後，也有不少外國網友幽默留言，「請安全且友善地使用機器人，然後影片裡把一切都砸爛」、「各位人類，我們至少得撐過八小時再行動」、「我擔心那個假人的頭…可能被摔在水泥地上嚴重腦震盪」。

但也有不少網友留言，「不能來點溫柔的掃地拖地做家務的視頻嗎」、「趕快出能做家務，照顧老人孩子的機器人呀」。

目前，宇樹科技官網尚未披露H2-X人形機器人的價格。宇樹科技此前發布的H2人形機器人具備31自由度，續航時間約三小時，售價19.9萬元人民幣(約2.9萬美元)。

宇樹科技於今年8月19日登陸科創板，發行價為150.80元/股。上市首日，公司股價開盤報1100元/股，此後持續回落，10月15日盤中最低觸及404.03元/股。

機器人在廢車場連續空翻旋轉飛踢。(視頻截圖)
機器人在廢車場連續空翻旋轉飛踢。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • H2-X被明確定位為戰鬥與實戰守護導向，影片中呈現保鏢、救援與反制襲擊等場景，強調強大性能可服務並守護使用者。

  • 影片約60秒，包含空翻旋轉飛踢車門、肘擊碎玻璃、從4公尺高台跳下，以及在庭院阻擋持刀男子，還有抬起1.8噸轎車救人。

  • 官方稱其最大續航約8小時，並展示0.8秒格擋、780毫秒辨識等能力；但目前官網尚未披露H2-X的正式售價，市場仍待進一步消息。

微博 人形機器人 宇樹

上一則

穿戴設備採集數據 河南農婦當機器人「導師」 日薪80元

下一則

APEC深圳峰會 美俄中擬3方會談 北京被指歡迎但不積極

延伸閱讀

宇樹科技前車之鑑…智元啟動新融資 推遲赴港IPO

宇樹科技前車之鑑…智元啟動新融資 推遲赴港IPO
特斯拉衝刺機器人、自駕車 供應鏈商機爆發

特斯拉衝刺機器人、自駕車 供應鏈商機爆發
空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看
DeepSeek考慮入局「實體AI」 梁文鋒密集接觸相關創業者

DeepSeek考慮入局「實體AI」 梁文鋒密集接觸相關創業者

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答