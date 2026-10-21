法屬圭亞那棱皮龜銳減98%瀕滅絕 為何扯上中國人？

棱皮龜因非法捕撈，數量急劇下降。（取材自維基物種）

AI摘要 文章摘要整理： 法屬圭亞那棱皮龜因非法捕魚與花膠走私鏈條被誤傷，20年間數量暴跌98%，顯示海洋保育危機與跨境消費需求密切相關。

第17屆聯合國生物多樣性峰會召開，法屬圭亞那地區的海生動物棱皮龜（又稱革龜）的生存危機，引發廣泛關注。據了解，走私集團為了獲取中國人鍾愛的補品頂級花膠（例如「加利福尼亞灣石首魚」的魚鰾），會在海中私設大型流刺網。他們在捕捉石首魚或紅鯛魚的同時，也會把同海域的棱皮龜等瀕危動物一起纏住，導致死亡。當地環保組織指出，近20多年來，該地區棱皮龜因非法捕撈，數量下跌98%。棱皮龜與花膠兩者看似無關，卻有著「「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」的無奈。

公開資料顯示，棱皮龜為現存最大的海龜，體長可達2公尺以上，體重可超600至800公斤，其背甲無硬質鱗片，覆蓋著柔軟、富有彈性且帶有七條縱向脊棱的皮革。位於法屬圭亞那西部的海灘是棱皮龜的主要觀賞地區，亦為當地卡利納（Kalina）印第安文化的重要發源地。

據法廣引述當地媒體報導，一名小島居民表示：「我們每天都能看到一些與捕魚有關的浮標碎片或者漁網碎片等廢棄物在海上漂，漁網會圍住一些岩石，被漁網卡住的魚與海龜最終都會死掉，不久前我們還從被拋棄的漁網中撈出了五隻海龜，其中兩隻已經死了。我從未見過卡在岩石裡的漁網裡沒有海龜，或者其他受保護的瀕危物種，一次也沒有。」

世界自然基金會在圭亞那當地的成員洛朗·蓋爾（Laurent Kelle）指出，法屬圭亞那西部歷史上曾是世界上最大的棱皮龜築巢地，但該種群數量在20年間銳減98%。他表示：「我們不得不將法屬圭亞那西部棱皮龜種群的崩潰與該地區猖獗的非法捕撈活動聯繫起來。不幸的是，這種現象還在不斷加劇，棱皮龜在該地區的生存已瀕臨滅絕。」

據報導，近12年來非法捕魚數量翻了一番，漁船的主要目標為紅鯛魚，捕撈重點在於其魚鰾。圭亞那漁業委員會的馬丁·波爾圖估計，魚鰾價格幾乎是魚肉價格的100倍。波爾圖表示：「魚鰾的價格越貴，非法捕撈的現象便越嚴重，類似紅鯛魚這樣擁有魚鰾的魚的數量，在我們周邊國家都在大幅度的下跌。」關於魚鰾的消費市場，波爾圖表示主要集中於亞洲及中國地區，交易中心位於香港。

石首魚為太平洋東部加利福尼亞灣特有物種，1976年被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）附錄，禁止國際商業性貿易；1996年世界自然保護聯盟（IUCN）將其列為極度瀕危物種。

目前法屬圭亞那的紅鯛魚已被列為易危物種，過去20年間數量下降30%。魚鰾曬乾後即為花膠，坊間認為其富含蛋白質與膠質。先前中國政府曾與墨西哥當局聯手打擊非法走私魚鰾，隨後走私活動轉向其他地區。