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年產5000萬斤 河北孔店村種出冬棗億元產業

樊嘉琳／北京21日電
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黃驊孔店村萬畝冬棗種植基地，整片果園由昔日鹽鹼荒灘改良而來，是當地核心農業產業。...
黃驊孔店村萬畝冬棗種植基地，整片果園由昔日鹽鹼荒灘改良而來，是當地核心農業產業。(圖／聯合影音號)

AI摘要

文章摘要整理：

河北黃驊孔店村靠冬棗種植、保鮮、加工與銷售做出億元產業，並以採摘觀光和冷鏈技術延長銷售期，成為村民重要收入來源。

河北滄州黃驊市孔店村種冬棗種出了億元產業。全村土地大約2萬畝，冬棗實際種植約1萬6000畝，正常年產5000萬斤，年產值1.6至1.8億元，從種植，保鮮，加工到銷售形成完整產業鏈。

回溯到1987年，孔店村從冬棗嫁接育苗起步，村民挖深溝排澇，引雨水洗鹽改良土地，把荒灘改造成良田。黃驊市天豐生態食品有限公司經理滕連治指出，「本地土壤獨特，種出來的冬棗品質突出，每百克鮮棗維Ｃ含量能達到380毫克。」

滕連治提到，「冬棗是木本果樹，一年只收一季，村裡大多是農戶分散種，採收後還有冬剪夏剪要忙。」正常年份每畝保守產量3000斤。村裡至今還存有樹齡600多年的老樹，這些老樹見證了村裡冬棗產業的變遷，分散種植仍是當地生產的重要特點。

為拉長銷售期，當地用打孔保鮮袋鎖住水分，排出催熟氣體，配合氣調冷庫錯峰上市，並與中國農業大學合作試驗冰溫儲藏。滕連治表示，「依冬棗含糖量把儲藏溫度控制在零下2.5到3度，棗皮微凍、整體不凍結，效果比氣調、真空都好。」平常鮮棗每斤4至5元，高峰時可達6至7元甚至十幾元。

鮮冬棗果肉嬌嫩，採收後容易沾附雜質，保存難度高，集中上市時價格起伏也大。為了穩住收益，減少耗損，當地建起標準化深加工生產線，鮮棗在地採收，在地加工。鮮棗採收後先經高溫漂燙，清除灰塵，降解農藥殘留，再放進零下30度左右的冷庫速凍，去核，清洗後再度速凍。

每年冬棗成熟季，不少遊客進園採摘，今年採摘價每斤58元，旺季規模以千計，成為村裡另一筆觀光收益。產地與消費者直接對接，也帶動鮮棗銷售，鮮果，加工品與採摘體驗相互補充。冬棗不再只是農作物，更是村民增收的重要支撐。

精華 FAQ

  • 孔店村全村約2萬畝土地中，冬棗實際種植約1萬6000畝，正常年產可達5000萬斤，年產值約1.6至1.8億元，已成為當地支柱產業。

  • 當地透過打孔保鮮袋、氣調冷庫與冰溫儲藏延長保鮮期，並建立標準化深加工生產線，在地採收、速凍、去核與再冷凍，以降低損耗並穩定收益。

  • 除了鮮果銷售，村裡還發展加工品與採摘觀光，旺季每斤採摘價可達58元；加上本地土壤適合、老樹資源與高維C品質優勢，讓冬棗成為增收關鍵。

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