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北京企業研發三臂機器人 實現脊柱手術「親自上手」

中國新聞組╱北京21日電
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春風化雨公司研發的三臂手術機器人。(本報北京傳真)
春風化雨公司研發的三臂手術機器人。(本報北京傳真)

AI摘要

文章摘要整理：

北京企業研發三臂脊柱手術機器人，透過視覺臂與雙機械臂的協同設計，在動態環境中完成高精度定位與關鍵操作，並已取得臨床與海外落地進展。

脊柱外科手術素有「刀尖上的舞蹈」之稱。該領域是機器人熱門應用賽道之一，但目前主流的單臂機器人，尚停留在為醫生「指路」的輔助階段，而非真正「動手」操作。北京一家企業研發出三臂手術機器人，實現了機器人在關鍵環節中的「親自上手」。

春風化雨（北京）智慧醫療科技有限公司位於昌平國際醫療器械城。走進公司實驗室，眼前的三臂手術機器人猶如長著兩條「胳膊」的高大人形。公司品質總監陳岳峰介紹，中間的「頭部」其實是視覺臂，下方則是左右兩條機械臂。

據悉，在該類型手術中，以椎弓根螺釘置入最為核心、風險最高。單臂機器人在手術中無法真正「動手」的主要原因在於，手術是處在「運動」狀態中的，即患者呼吸的身體起伏，螺釘置入時的器械操作，都會讓椎體微微偏離原本規劃好的路徑。春風化雨創新性採用三臂設計，在結構與導航模式上另闢蹊徑，讓機器人獲得接近人類醫生般，在動態環境中持續感知並修正操作路徑的能力。

三臂手術機器人的「頭部」，能夠以亞毫米級別的動態定位精度，追蹤患者因呼吸、手術操作帶來的體位偏移。兩條「胳膊」又能持續傳遞力回饋變化，機器人猶如具備動態感知能力，近乎即時獲取並修正機械臂運動軌跡，讓「眼睛看的」與「手在做的」保持一致。整個操作過程均在醫生監控下進行。產品設計緊急刹停按鈕，此外，醫生在術中鬆開腳踏也能即刻中止手術進程。

2025年9月，企業自研的「脊柱外科手術導航定位系統」通過國家藥品監督管理局創新醫療器械特別審查。今年4月，三臂人形骨科手術機器人系統在南京鼓樓醫院完成註冊臨床試驗首例患者入組，深度協助術中骨組織處理、椎弓根螺釘置入等關鍵環節。7月，產品在法國亞眠-皮卡第大學醫院完成歐洲首台裝機。

精華 FAQ

  • 它突破了單臂機器人只能為醫生「指路」的限制，能在脊柱手術關鍵環節中真正參與操作，特別是椎弓根螺釘置入等高風險步驟。

  • 中間視覺臂負責亞毫米級動態定位，持續追蹤呼吸與操作造成的偏移；左右機械臂則即時接收力回饋並修正軌跡，讓視覺與動作保持一致。

  • 2025年9月其導航定位系統通過國家藥監局創新醫療器械特別審查，4月在南京完成首例臨床入組，7月又在法國醫院完成歐洲首台裝機。

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