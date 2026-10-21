27歲流浪寵物博主染罕見真菌 ICU搶救22天仍不治

愛心博主秦思雨與狗狗互動。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 甘肅27歲流浪動物博主秦思雨因感染罕見東方伊蒙菌，引發繼發性噬血細胞綜合症，經ICU搶救22天後離世，生前善行與丈夫的告別文引發熱議。

曾多次救助流浪貓狗的甘肅 27歲愛心博主秦思雨，因感染罕見的「東方伊蒙菌」引起繼發性噬血細胞綜合症，在甘肅省白銀市白銀區醫院ICU病房搶救22天後，不幸18日離世。秦思雨的丈夫白先生受訪時悲痛表示，妻子溫柔善良、非常有愛心，他在ICU門外打地鋪堅守了一個月，最終仍沒能等到妻子康復，內心陷入巨大的痛苦。

根據極目新聞報導，秦思雨生前是一位常年救助流浪動物的博主。白先生回憶，妻子的包包裡隨時放著幾袋小的貓糧與狗糧，走到哪裡看到流浪貓狗都會餵食。去年10月，她在破舊樓棟裡救下受傷的流浪狗「小幸運」並細心照料，記錄該過程的影片獲得百萬播放量，打動無數網友，並累積上萬粉絲。後來兩人開車回老家時，也在國道上撿回流浪狗收養，陸續照顧著奧利奧、小幸運等多隻寵物 。

秦思雨病逝的消息曝光後，在網路上引發廣泛的哀悼與討論。無數網友留言表達捨不得與惋惜，「這麼善良、有愛心的姑娘才27歲，老天爺太不公平了，願天堂沒有病痛」，也有網友感嘆，「看著丈夫在ICU外的文字真的太心碎，希望白先生能節哀，帶著妻子的愛好好生活下去」。

白先生在社交平台上發文感性告白，提及妻子因極度疼痛與難受一直想回家，最終在決定帶她回家時不捨離世。白先生寫道：「看妳疼痛的樣子我心裡真的難過，我幻想回家以後陪在妳身邊照顧妳，可是這次妳騙我了。我知道妳希望我振作起來，但我到現在依舊覺得這是我做的夢，等夢醒了，妳可能就在我旁邊躺著。」

醫學公開資料顯示，「東方伊蒙菌」屬於伊蒙菌屬，是一種極為罕見的真菌，常見於黃鼠、沙鼠、豪豬等齧齒類動物，在人體內的感染極其罕見。目前全球關於伊蒙菌感染的病例僅有百餘例，中國屬於罕見發病地區。該真菌感染後病情進展極快，極易導致呼吸衰竭，且死亡率極高，秦思雨的離世也讓這項罕見疾病受到社會關注。

愛心博主秦思雨。（取材自極目新聞）