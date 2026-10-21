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90歲鍾南山肌肉緊實 一路小跑開球 網：說他60歲我都信

中國新聞組╱北京21日電
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鍾南山隨身攜帶拉力器鍛鍊。（影片截圖）
鍾南山隨身攜帶拉力器鍛鍊。（影片截圖）

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文章摘要整理：

90歲鍾南山在籃球賽開幕式上小跑開球、狀態如60歲，引發熱議；他也分享長年運動習慣，提醒中老年人要做抗阻訓練防止肌肉流失。

「共和國勳章」獲得者、中國工程院院士鍾南山10月20日迎來90歲壽辰。日前他出席第二屆「南山挑戰杯」籃球邀請賽開幕式時，一路小跑登場為揭幕戰開球，其肌肉緊實、步履輕盈的飽滿狀態驚艷全場。鍾南山在致詞中強調，體育不僅鍛鍊身體更磨鍊意志，他在科研路上能堅持至今與運動密不可分，並呼籲中老年人切勿只靠散步，必須將「抗阻運動」納入日常鍛鍊，以預防肌肉流失。

綜合媒體報導，鍾南山迎來90歲生日，他日前出席第二屆「南山挑戰杯」籃球邀請賽開幕式，因肌肉緊實、精神飽滿，小跑開球神采奕奕的畫面曝光後，讓不少網民驚嘆狀態宛如60歲，「這精氣神說他60多歲我都信」、「幾十年如一日的自律太令人佩服，不愧是大家的榜樣」，也有網友留言表示，「看完院士的建議，今天起也要開始跟著做力量訓練防肌肉流失」。

事實上，鍾南山並非天生底子好，他2004年曾因高強度工作過勞突發心肌梗塞，需動手術植入心臟支架，並長期受高血壓與痛風等慢性病困擾。之所以能維持高能量狀態，全靠他將「運動看作與吃飯睡覺一樣重要」的自律習慣。他每周堅持運動三次，哪怕出差也會隨身攜帶拉力器在飯店鍛鍊，甚至曾硬生生拉斷過拉力器上的一根彈簧。

鍾南山曾多次在國家老年大學線上直播中科普指出，人體肌肉量在25歲達到頂峰，40歲後每十年流失8%至10%，70歲後流失速度更加快至15%。肌肉量一旦下降到最大值的70%以下，受傷、骨折甚至死亡風險都會明顯上升，嚴重時更會失去行動能力，並大幅增加慢性病與代謝類疾病的發病風險。

鍾南山特別提醒，中老年人必須關注功能鍛鍊和肌肉力量訓練，透過對抗彈簧彈力、啞鈴重力或自身體重的「抗阻運動」來「存肌肉」。這套數十年如一日的力量訓練，正是他成功逆轉體質、防範衰老並保持高質量晚年生活的終極秘訣。

10月16日，第二屆「南山挑戰杯」籃球邀請賽開幕式上，鍾南山為揭幕戰開球。（取材...
10月16日，第二屆「南山挑戰杯」籃球邀請賽開幕式上，鍾南山為揭幕戰開球。（取材自人民日報健康客戶端）

鍾南山身體健碩，多虧其數十年如一日的勤奮鍛煉。（取材自金羊網）
鍾南山身體健碩，多虧其數十年如一日的勤奮鍛煉。（取材自金羊網）

精華 FAQ

  • 他在第二屆「南山挑戰杯」籃球邀請賽開幕式上一路小跑登場開球，身形緊實、精神飽滿，畫面曝光後震驚不少網民，紛紛稱其狀態像60歲。

  • 他提醒中老年人不要只靠散步，應把抗阻運動納入日常，例如彈簧、啞鈴或自身體重訓練，以維持肌肉量、降低受傷與失能風險。

  • 他把運動視為與吃飯睡覺同樣重要，每周固定運動3次，出差也會帶拉力器鍛鍊；多年自律讓他在高齡仍能維持體能與精氣神。

鍾南山

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