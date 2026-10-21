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加好友僅限同品牌互通 小天才手表「封閉社交」挨轟

中國新聞組╱北京21日電
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小天才手表封閉社交被質疑。(取材自中華網)
小天才手表封閉社交被質疑。(取材自中華網)

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文章摘要整理：

小天才手表因微聊、好友圈等社交功能僅限同品牌互通，引發家長質疑其以封閉社交綁架消費；雖有新國標要求基礎通話互通，深度功能仍未被納管。

「小天才封閉社交倒逼家長購買」20日登上熱搜，爭議焦點在於其微聊、好友圈及「碰一碰加好友」等功能僅限同品牌互通，導致家長為了不讓孩子被同學「社交孤立」，只能無奈選擇購買小天才。對此，小天才官方客服回應表示，系統雖可將其他品牌添加到聯繫人正常通話，但無法使用好友圈等深度社交功能，目前尚未收到新品開放跨品牌社交的通知。

綜合觀察者網與齊魯晚報報導，博主冬亞發帖稱，小天才手表現在難以替代的重要原因，就是廠商在產品內構建了一個封閉、不與外界互通兼容的社交平台，買別的兒童手表，就不許進入這個社交系統。利用兒童對社交的需求，讓家長們無奈只能選擇小天才。

針對社交壁壘，強制性國家標準《兒童手表安全技術要求》已於2025年12月發布，規定兒童手表須支持不同品牌交換電話號碼，並將於2027年1月1日強制實施。業界人士透露，新國標僅強制基礎通話聯繫人互通，內部的微聊與好友圈等深度社交功能並不在此限。

目前華為、360等品牌已率先實現跨品牌交換聯繫人，而小天才僅在售價2000元以上的Z12旗艦機型適配藍牙交換聯繫人，主力千元機型均未涵蓋，遭質疑有變相強制消費之嫌。

這起封閉社交爭議在網路上引發家長強烈共鳴。不少家長感覺自己「被強迫消費」了，「普通兒童手表幾百塊就能用，但同學都用小天才，不買真怕孩子被擋在班級社交圈外」、「這種用社交需求綁架消費者的做法根本是變相壟斷」；也有網友提及，「好友圈點讚還催生出號碼買賣的灰色產業鏈，兒童手表還是回歸即時通話和定位功能就好」。

小天才隸屬於廣東小天才科技有限公司，2015年推出首款電話手表，至今市場銷量持續領跑。2025年8月小天才以35.3%的銷量份額蟬聯中國兒童智能手表市場冠軍，其內建的主頁圈、成就徽章與點贊排面文化，大幅提高產品溢價並構建出排他性的社交壁壘。

天眼查資料顯示，廣東小天才科技有限公司近期已申請註冊多個「老天才」商標，分類涵蓋醫療器械與珠寶鐘表等。市場分析認為，業者有意將成熟的定位、通話及家長端管控技術平移至長者照護場景，銀髮族市場或將成為其開闢的新戰場。

小天才手表封閉社交被質疑。(取材自微博)
小天才手表封閉社交被質疑。(取材自微博)

小天才手表封閉社交被質疑。(取材自中華網)
小天才手表封閉社交被質疑。(取材自中華網)

精華 FAQ

  • 爭議核心在於其微聊、好友圈與碰一碰加好友等功能，只能在同品牌設備間互通，其他品牌即使能通話，也無法進入同一社交圈，因而被指形成封閉社交壁壘。

  • 因為孩子同學多使用小天才，若自家孩子買其他品牌，就可能無法加入好友圈、互動點讚或交換聯繫人，家長擔心孩子在班級社交中被孤立，只好跟著購買。

  • 新國標要求兒童手表支持不同品牌交換電話號碼，強化基礎通話互通，將於2027年1月1日強制實施；但微聊、好友圈等深度社交功能，業界認為不在強制範圍內。

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