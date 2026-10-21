魔法對付魔法…年輕網友創「壞小海」 仍喚不醒長輩

短影音平台近期出現大量名為「小海」的AI生成網紅，透過哭訴單親、家境貧困等悲慘身世，讓不少長輩心疼落淚，紛紛下單購物幫忙。(取自環球時報)

AI摘要 文章摘要整理： 面對AI生成少年「小海」靠賣慘帶貨爭議，年輕網友以同樣工具製作「壞小海」反擊，試圖讓長輩看穿騙局，但效果有限。

AI生成的少年「小海」靠賣慘帶貨引發爭議，年輕網友也開始用同一套AI工具反擊，將原本乖巧可憐的少年改造成抽菸、炫富、欺騙長輩的「壞小海」，試圖戳破人設，喚醒深信不疑的「姨姨媽媽」。不過，這場「魔法對轟」效果有限，有些長輩不但沒有看穿騙局，反而認為小海只是學壞了，仍期待他改過自新。

新京報報導，上海某大學金融系學生小舟（化名），因朋友家中長輩已在「小海」的商品櫥窗高價購物，決定製作反向影片。他認為，直接告訴老人「小海是AI」未必有效，不如讓這個角色親口揭露騙局。

小舟製作的首支「壞小海」影片中，穿西裝的少年面對前來勸說的白髮父親，不僅坦承根本不在乎「姨姨媽媽」，還囂張宣稱，只要喊一聲「姨姨媽媽」，就有人主動送錢，最後更叫保全將父親趕走。他希望透過背叛親情、利用長輩的情節，打破「小海」乖巧孝順的形象。

影片發布後，有網友留言表示，沒想到小海竟然是在騙人，並稱以後不會再看他的影片。小舟的朋友也把影片拿給家中受騙的長輩看，對方看完後隨即表示，以後不再購買小海的商品，讓小舟一度覺得，這種反向操作或許真能奏效。

然而，並非所有長輩都因此醒悟。有些人看到小海穿著囚服、隔著鐵欄求饒，不但沒有懷疑他的身分，反而留言安慰他，盼他早日獲釋；面對小海炫耀騙錢的情節，也有人替他辯護，認為他可能有苦衷或受到威脅。

小舟發現，有些長輩寧可相信小海只是變壞，仍不願接受他根本是AI生成的角色。他表示，未來會繼續製作相關影片，但希望逐步轉向AI識別科普，幫助長輩從誇張情節與帳號內容中發現疑點。