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缺母愛、被霸凌？AI苦情男孩「小海」專門收割姨姨媽媽

中國新聞組／北京21日電
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AI生成網紅「小海」，透過悲情故事，博取中老年觀眾同情並藉此帶貨。(取材自微博)
AI生成網紅「小海」，透過悲情故事，博取中老年觀眾同情並藉此帶貨。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

中國短影音平台出現大量AI虛擬男孩「小海」，以悲情故事騙取長者同情並帶貨，甚至有人誤信前往探親，專家警告此類行為可能構成欺詐。

中國短影音平台近期湧現大量AI生成網紅「小海」，透過單親、缺乏母愛、遭同學欺負等悲情故事，對著鏡頭喊「姨姨媽媽」，博取中老年觀眾同情，再藉商品連結帶貨，不少長輩心疼下單，甚至有79歲老婦信以為真，獨自搭火車前往外地探望。調查發現，這類虛擬人物背後已有標準化製作及帶貨模式，專家警告，若業者刻意編造身世、利用情感操弄推銷商品，恐涉及欺詐。

據環球時報、央視新聞報導，今年5月，新疆烏魯木齊鐵路公安乘警巡視車廂時，發現一名79歲老婦獨自搭車遠行，神情焦急。詢問後得知，老人不識字，也說不清楚具體目的地，只知道要前往山西運城「走親戚」，探望一名每天在手機裡喊她「姨媽」的苦命孩子。經乘警勸說並協助聯繫家人後，老婦最終同意回家。然而，老人不知道的是，讓她牽腸掛肚的「晚輩」根本是AI生成的虛擬人物。

新京報調查發現，短影音平台上有多個使用相似少年形象的「小海」帳號，人設大多是缺乏母愛、跟著父親生活的單親孩子，平時乖巧懂事，卻因家境困難飽受委屈。影片中，「小海」有時哭訴躲在教室吃饅頭，有時訴說比賽落敗、生病住院或遭同學欺負，最後往往拿出食用油、調味品等商品，請「姨姨媽媽」幫忙下單，甚至推薦阿膠、洗衣液等產品。

調查還發現，社群平台上有人販售AI數位人物製作教學，價格從數十元至數百元人民幣不等。操作者依照模板生成虛擬人物，搭配賣慘、認親等話術吸引流量，再透過商品銷售賺取佣金。一名化名阿牛的帳號經營者甚至聲稱，選對中老年市場，每天賺2、3000元並不稀奇。

北京航空航天大學法學院副教授趙精武指出，數位人賣慘帶貨與真人賣慘帶貨，在法律定性上並無本質差異。影片即使標註「AI生成」，也只代表製作方式，不代表內容沒有誤導性；若經營者刻意捏造身世、利用虛構情節博取同情並推銷商品，仍可能涉嫌欺詐。

北京大學政府管理學院教授馬亮則認為，這類現象不只是長者數位素養不足，也反映部分老人缺乏現實生活中的陪伴與情感支持。他指出，平台不能等接獲檢舉才處理，應運用技術辨識大量複製的可疑內容，並結合評論及購物行為等資訊，主動排查可能涉及欺詐的影片。

精華 FAQ

  • 這些帳號多以AI生成的少年形象出現，透過單親、缺母愛、遭霸凌等悲情人設博取同情，再引導中老年觀眾點商品連結下單，形成情感操弄式帶貨。

  • 因她在影片中把AI虛擬人物當成真實孩子，聽到對方天天叫她「姨媽」後產生牽掛，便相信對方是需要照顧的晚輩，最後獨自搭火車前往探望。

  • 專家認為，AI數位人賣慘帶貨和真人行為在法律定性上沒有本質差別；即使標註AI生成，也不代表內容無誤導性，若刻意編造身世並推銷商品，仍可能涉嫌欺詐。

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