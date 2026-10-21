中國史詩級追稅 盯上8超級富豪 網易丁磊、拼多多黃崢在列

AI摘要 文章摘要整理： 中國正對離岸信託展開境外追稅，要求10月22日前申報繳稅，彭博指8名中國超級富豪的海外資產恐受影響，涉額合計約1402億美元。

一場被市場稱為「史詩級」的境外追稅行動，正襲向中國富豪們的海外資產。中國離岸信託個人所得稅申報補繳期限將於本月22日屆滿。彭博指，全球最富有的500人中，有八名中國超級富豪可能被追繳重稅，其中網易創辦人丁磊及拼多多 創辦人黃崢涉及資產最為龐大。

本次中國海外追稅的核心，明確將過去被視為避稅防護罩的離岸信託納入監管，對信託產生的資本利得與年度收益統一分階段課徵20%個人所得稅。且不同於常規稅務稽查僅追溯五年，本次行動對富豪持有的海外房地產、股票、貴金屬、加密貨幣及保單等資產，追訴期最長超過25年。

也就是說，過去中國有錢人利用離岸信託，「只留帳面收益、不作實際分配、長期不納稅」的籌畫，將從制度上被嚴密封鎖。

彭博引述億萬富豪指數及監管文件分析，全球最富有500人中，有八名中國超級富豪及其受益人或受到新制影響，透過海外信託持有、主要業務位於中國的上市公司股份，合計約值1402億美元（約9363億元人民幣）。

不過，中國政府尚未公開點名任何個人，目前也不清楚這八名超級富豪是否須就相關信託收益補稅，或是否已收到繳稅通知。

實際上，近年土地財政與傳統國稅地稅不再能支撐中國地方政府的龐大支出，官方將目光鎖定了深藏於海外多年的高資產族群的財富。亦即先是中國財政乾涸，才迫使「全球徵稅」新政落地，其根本背景在於宏觀財政壓力的急劇升高。

中國財政部、稅務總局7月24日發布公告，明確規範離岸信託個人所得稅申報事項，並給予90天過渡期，相關納稅人於10月22日前完成申報繳稅，可免加收滯納金。稅務總局本月19日再提示，提醒相關納稅人盡快梳理本人離岸信託情況，在期限內依法申報納稅，避免產生滯納金及其他涉稅風險。

彭博指，這八名超級富豪透過設於英屬維京群島、開曼群島等地的信託持有企業股份，相關持股在個人或家族財富中占最大比重。其中，網易創辦人丁磊的相關境外持股價值約369億美元，為八人之首；拼多多創辦人黃崢約290億美元，小米創辦人雷軍約207億美元，翰森製藥創辦人鍾慧娟約158億美元。

其餘包括中國宏橋創辦人張波及其家族，相關持股約154億美元；泡泡瑪特創辦人王寧約102億美元；海豐國際創辦人楊紹鵬約69億美元，以及安踏創辦人丁世忠約52億美元。

這些超級富豪的部分境外財富，來自企業到美國或香港上市前的投資，相關公司上市後股價上漲，帶動持股帳面價值增加。