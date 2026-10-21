三甲醫院護士轉行上門做飯 3菜1湯收110元 月收入過萬

方成在武漢上門做飯，月收入8800到1萬人民幣，最重要是可以兼顧家庭。(取材自九派新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 武漢前三甲醫院護士方成轉行上門做飯，靠家政平台接單，為家庭與長者提供三菜一湯等服務，每月收入近1萬元，也獲得更多陪伴孩子的時間。

武漢 90後二寶媽媽方成，曾是湖北黃石一家三甲醫院的護士，也開過多年餐飲店，如今轉行到客戶家中料理三餐。她為行動不便的老人、忙碌家庭準備飯菜，通常不到2小時完成三菜一湯，收費約110元(人民幣，下同)；目前每月收入約8800至1萬元。這份工作收入不及開店，卻讓她能配合孩子作息。

九派新聞報導，方成1990年出生，曾在三甲醫院婦產科、內科任職，她說醫院工作辛苦、常得熬夜，加上孩子需要陪伴，考慮再三後辭職。之後，她在漢陽永旺附近開過小火鍋店，也兼做燒烤，前期投入30多萬元，因選址不佳，頭兩年一直虧損，後來生意逐漸好轉。但隨著競爭加劇、作息日夜顛倒，家人也不太支持，她最終收掉店面。

生下第二個孩子後，方成原想重新開店，偶然接觸上門做飯，透過家政平台接下第一單，服務一名老人和一名三、四歲幼童，住處就在附近。如今，她有二、三家長期包月客戶，包括行動不便的奶奶、忙於工作而無暇煮飯的新手爸媽，以及為孩子挑食而煩惱的家庭。

包月服務通常安排在周一至周五，費用依菜色與用餐人數而定，三菜一湯約110元，四菜一湯多能在2小時內完成。代買食材、洗碗和打掃另計。因曾在醫院工作，有些雇主還會請她幫寶寶洗澡、剪指甲，這些服務也會額外收費。

方成表示，目前平均每天可接4家，一個月約做80至100單，收入約8800至1萬元。丈夫在外地，她白天趁孩子上學工作，爺爺奶奶幫忙照顧小兒子。她說，相較開店投入大、熬夜又難陪家人，現在「孩子在家我在家，孩子上學我上班」，陪伴孩子也更多。

報導稱，轉行初期，她其實是做飯新手，曾把四季豆炒得不夠熟，雇主提醒要先焯水；也曾炒土豆絲黏鍋，靠客戶指點改善。不同家庭口味各異，她便依照雇主習慣調整做法。方成認為，上門做飯能替家庭減輕照顧壓力。近期詢問服務及想入行的人都增加，競爭勢必加劇，但她打算繼續做下去，並嘗試提供入行諮詢。

方成在武漢上門做飯，月收入8800到1萬人民幣，最重要是可以兼顧家庭。(取材自九派新聞)