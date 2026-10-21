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重慶4人吃完火鍋舌苔發黑 拒付2000多元餐費 店家回應了

中國新聞組／北京21日電
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受訪者提供用餐後舌苔發黑照片。（取材自九派新聞）
受訪者提供用餐後舌苔發黑照片。（取材自九派新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

重慶一名消費者宴請友人吃火鍋後，4人出現舌苔發黑並拒付餐費，店家與市監局已介入調查，原因仍待釐清。

近日，有網友發布視頻稱，在重慶一家火鍋店用餐後，自己與同行友人出現舌苔發黑的情況，其中一人數日後仍未完全消退，擔心有火鍋有問題。涉事火鍋店回應稱，市監局已取走樣本，會配合調查，陪同就醫後無其他症狀。

根據九派新聞及大風新聞報導，發文網友楊先生表示，他於10月16日在「景軒宴請火鍋（人和店）」宴請三位朋友，餐費合計2000多元(人民幣，下同，約299美元)。用餐後四人均出現舌苔發黑現象，當天店方對餐食進行取樣，並陪同他們前往醫院檢查。楊先生指出：「醫院檢查不出來，觀察了一段時間，我們沒有出現更嚴重的反應，就回去了。」

楊先生提到，由於用餐後出現不良反應，當天並未支付餐費，醫藥費由自己負擔。「宴請重要的客人，卻發生這樣的事，感覺很鬧心。舌苔發黑最嚴重的那個朋友，直到今天都沒完全消退。」他表示，將此事發至網路僅為分享生活，並無其他訴求，只是同行的客人感到擔心，自己也好奇舌苔發黑的原因。目前當地市場監督管理局已介入調查，正在等待調查結果。

據報導，火鍋店工作人員表示，事發後店家負責人已陪同顧客前往醫院檢查身體，「因為他們沒有表現出其他症狀，醫生讓他們回去刷一下舌苔，沒有做其他檢查。」

該工作人員說，當天有顧客在用餐時飲用外帶的檸檬水，店方認為有可能是在鐵鍋、蓮藕與檸檬水的共同作用下，才導致顧客舌苔發黑。工作人員表示：「我們店開了十年了，不可能自己砸自己招牌。」並表示將全力配合相關調查。

精華 FAQ

  • 楊先生10月16日在重慶「景軒宴請火鍋（人和店）」宴客後，4人都出現舌苔發黑情況，其中一人至今未完全消退，因此懷疑餐食可能有問題並引發爭議。

  • 店方事後陪同顧客前往醫院檢查，醫生認為未見其他明顯症狀，建議回去刷舌苔；同時，市監局已取走樣本並介入調查，店家也表示會全力配合。

  • 工作人員認為，顧客當時有飲用外帶檸檬水，可能與火鍋中的鐵鍋、蓮藕等食材共同作用，才導致舌苔發黑；店家強調經營10年，不可能故意損害招牌。

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