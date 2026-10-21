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紐西蘭1老宅售賣 疑知名詩人顧城舊居 當年殺妻被掀出

中國新聞組／北京21日電
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陳傑（化名）當時拍攝的房屋外觀畫面。（取材自極目新聞）
陳傑（化名）當時拍攝的房屋外觀畫面。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

紐西蘭激流島一處荒廢老宅近日出售，網友與當地華人指稱其疑為詩人顧城舊居，因顧城1993年在此殺妻自盡的悲劇往事，再度引發關注。

近日，多名網友發文指稱，位於紐西蘭激流島的一處數十年無人居住的老舊住宅出售，疑為詩人顧城的舊居，引起關注。顧城是中國當代著名詩人，被譽為「童話詩人」，1993年10月，他在激流島住所與妻子謝燁發生衝突，砍死妻子後自盡離世，這一段悲劇過往，也隨著舊宅出售，再被熱議。

黃先生在外看到有中文標註「私地禁入，請勿侵犯」的告示。（取材自極目新聞）
黃先生在外看到有中文標註「私地禁入，請勿侵犯」的告示。（取材自極目新聞）

年輕時的顧城和謝燁。（取材自新華網）
年輕時的顧城和謝燁。（取材自新華網）

據極目新聞報導，多名紐西蘭華人確認，已在當地售房網站上看到出售訊息。售房訊息顯示，該房產位於「124 Fairview Crescent, Omiha, Waiheke Island, Auckland」，即奧克蘭激流島上，草木叢生，占地1115平方米，並稱該地塊具有觀賞海景和山景的潛力。廣告載明房屋已「數十年無人居住」，目前狀況「非常糟糕」，但未提及顧城的名字。

一名在紐西蘭開店的華人表示，該房產仲介在本地規模較大，「但售屋文案裡沒有提到顧城，是有意避開這位名人。不像其他有歷史文化背景的房子，稍微有點名氣，都會願意跟名人沾邊。」

另有旅居紐西蘭的胡女士指出，該房產確為顧城舊居。她約三年前曾到過該處，當時門口已有告示，「房子已經特別破了，估計需要重新修建。」另一位曾在紐西蘭生活過的網友也表示，該位置較為偏僻，「房子外觀很陳舊破爛。」據報導，多個地圖軟體上搜尋該地址，均顯示為「顧城故居」。

該地點曾是不少中國遊客抵達紐西蘭後的景點。2016年曾前往參觀的陳傑（化名）表示，當時房屋周圍已雜草叢生，門口有「PLEASE LEAVE！」標識。2025年10月去過激流島的孫先生提及，自己入住舊居旁民宿時，一位自稱詩人的當地人告訴他，顧城曾在此居住。2026年2月到訪的黃先生則補充，房屋相當荒廢，門口有中文標注的「私地禁入，請勿侵犯」告示，自己僅在外面拍照後離開。

公開資料顯示，顧城原籍上海，1956年生於北京，為中國朦朧詩派代表，其作品「一代人」中「黑夜給了我黑色的眼睛/我卻用它尋找光明」為新詩名句。1988年，顧城隱居紐西蘭激流島。1993年10月，37歲的顧城舉起斧頭，砍死了凖備離開他去德國開始新生活的妻子謝燁，然後自盡，美麗的童話變成了一個悲劇的故事。

紐西蘭(新西蘭)一處住宅售賣，被認為是顧城舊居。（取材自極目新聞）
紐西蘭(新西蘭)一處住宅售賣，被認為是顧城舊居。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 因多名網友與紐西蘭華人指出，該屋位於激流島、長年荒廢，且疑似就是詩人顧城曾居住的住所，讓這處房產因名人與悲劇背景而再度被討論。

  • 售房網站標示地址為124 Fairview Crescent, Omiha, Waiheke Island, Auckland，稱土地有海景與山景潛力，房屋已數十年無人居住且狀況非常糟糕，但沒有提到顧城。

  • 顧城1988年隱居紐西蘭激流島，1993年在住所砍死妻子謝燁後自盡，成為文壇與社會長期記憶的悲劇；因此他的舊居一旦出售，就容易引發追憶與爭議。

奧克蘭 華人 紐西蘭

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