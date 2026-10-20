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江蘇新娘婚禮上送稀缺「NVIDIA顯示卡」 新郎當場暴哭

記者林宸誼／即時報導
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在大陸江蘇某地舉行的一場婚禮上，新娘送給新郎一張RTX 5090顯示卡，而且還是...
在大陸江蘇某地舉行的一場婚禮上，新娘送給新郎一張RTX 5090顯示卡，而且還是最頂級的ASUS ROG Astral，現值約1.2萬美元，新郎在眾目睽睽下激動落淚，並高舉顯示卡向觀眾展示。(取自快科技)

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇一場婚禮上，新娘以稀缺的RTX 5090顯示卡作為禮物送給新郎，新郎感動落淚並高舉展示；由於該卡停產缺貨，市價已暴漲至約1.2萬美元。

人工智慧（AI）熱潮帶動下，讓記憶體供不應求，連帶手機、顯示卡、硬碟等產品售價以倍數計上漲。社群上流傳一段影片，日前在江蘇某地舉行的一場婚禮上，新娘送給新郎一張NVIDIA輝達、或譯英業達）的RTX 5090顯示卡，而且還是最頂級的ASUS ROG Astral，價值約達1.2萬美元，新郎在眾目睽睽下激動落淚，並高舉顯示卡向觀眾展示。

價格是這禮物最驚人的地方，這塊訂製版RTX 5090的發售價格為2,799美元，但由於RTX 5090已停止生產、市場一卡難求，價格在12個月內增至4倍多。目前該顯示卡價值約1.2萬美元。

快科技報導，RTX 5090的稀缺並非短期現象，輝達已停止向AIC 合作夥伴供應GB202 晶片，官方商城也已下架RTX 5090，美國零售商Micro Center 將狀態改為不再販售。在供需嚴重失衡的背景下，一塊RTX 5090 作為結婚禮物，分量確實比許多傳統禮品都重。

影片中，新郎在落淚之後將顯示卡高高舉起，像獎盃一樣向賓客展示。對PC硬體愛好者而言，收到頂級顯示卡的感動，或許只有同樣熱愛硬體的人才能真正理解。

不過RTX 5090已從美國地區官方銷售平台的選配型號中消失，這種情況不僅出現在官方管道，零售商正加速清庫存，部分第三方銷售平台也將其改為「未銷售」狀態；該狀態不同於普通缺貨通知，代表零售商暫時無意補貨。

財經頭條報導，華碩北美官號也在影片下方送出祝福，直呼「真愛」。看到這一幕，無數男網友直接「破防」了，留言稱，「顯示卡要1.2萬刀？天哪」、「男人的鑽戒」、「GPU竟然那麼貴，我也想哭」。但更多的還是表達羨慕與祝福，「有史以來最棒的妻子」、「他人生最幸福的時刻」、「哇，真愛，真是太難見到了」。

精華 FAQ

  • 新娘送出的是一張NVIDIA RTX 5090顯示卡，且是頂級的ASUS ROG Astral訂製版本。這份禮物因稀缺與高價而格外引人注目，也讓新郎當場激動落淚。

  • 因為RTX 5090已停止生產，官方商城下架，零售商也不再補貨，市場出現一卡難求。原價約2,799美元，但在供需失衡下，12個月內已漲到約1.2萬美元。

  • 影片引發大量男網友留言，直呼顯示卡價格驚人，還稱其為「男人的鑽戒」。同時，華碩北美官方帳號也在留言區送上祝福，直接以「真愛」形容這段婚禮畫面。

輝達 NVIDIA

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