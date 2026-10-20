我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明明很委屈卻不敢拒絕？ 醫師揭心理動力 維繫關係不代表要失去自己

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

格力技工學校開課 董明珠：不准學生談戀愛、頭髮不能太長

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣東省珠海市格力技工學校19日迎來「開學第一課」活動，校長董明珠在課堂上對首屆新...
廣東省珠海市格力技工學校19日迎來「開學第一課」活動，校長董明珠在課堂上對首屆新生提出要求，禁止在校內談戀愛，以及頭髮不能太長。(取材自格力文化微信公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

格力技工學校迎來首屆新生，董明珠在開學課上要求禁談戀愛、重視儀容管理，並強調技能人才與技術、行銷能力的重要性。

廣東省珠海市格力技工學校19日迎來「開學第一課」活動，校長董明珠在課堂上對首屆新生提出要求，禁止在校內談戀愛。她還表示，看到學生頭髮很長，就請了專業的理髮師隊伍，周末在這裡做義工，給學生剪頭髮。

格力技工學校8月成立，10月初迎來第一屆新生。這所全職民辦學校首屆招生吸引了超8,000人報名，最終入學人數超過600人。

羊城晚報報導，董明珠還寄語新生，技能人才同樣擁有多元選擇，「培養張雪這樣的也可以」。她稱：「我們畢業以後回去可以當老闆，賣格力、賣空調、賣冰箱、賣洗衣機、賣家用電器，可以有更多的空間和選擇。」

董明珠認為文憑不等於能力，「我覺得文憑不文憑不重要。技工學校出來的學生我覺得不弱於大學文憑。格力人未來需要的人才是什麼？從我們的總部到全大陸各地的基地，需要技術人才，懂技術，懂行銷。」

珠海市格力技工學校是經珠海市人力資源和社會保障局批准成立，由珠海格力電器股份有限公司全資舉辦的全日制民辦技工學校，校長由格力電器董事長董明珠親自擔任。

根據「格力文化」微信公眾號，董明珠鼓勵同學們要樹立自信、腳踏實地，「我們最怕是不往前走，而不是怕失敗。」她希望大家不因一時的成績差異而否定自己，珍惜學習機會，在實踐中積累經驗、練就過硬本領。

董明珠也勉勵同學們增強獨立意識與責任擔當，在提升自身能力的同時學會幫助他人，「我們要成為別人的一棵大樹，而不是依賴別人的樹下乘涼。」

精華 FAQ

  • 她要求學生在校內不准談戀愛，並對髮型與儀容提出管理要求，甚至請來專業理髮師在周末到校義務幫學生剪頭髮，展現對紀律與形象的重視。

  • 該校8月成立，10月初迎來第一屆新生，首屆招生吸引超過8,000人報名，最終入學人數超過600人。學校由珠海格力電器全資舉辦，董明珠親任校長。

  • 她認為文憑不等於能力，技工學校學生並不弱於大學畢業生。她鼓勵學生培養技術與行銷能力，未來可回到社會創業或從事格力相關產品銷售。

上一則

張雪官宣首款「電動摩托車」明年上市 目標直指全球龍頭陣營

延伸閱讀

3歲就學「桃花江」 王友蘭鑽研說唱46年傳承一身才學

3歲就學「桃花江」 王友蘭鑽研說唱46年傳承一身才學
深耕華文教育 亞城夏忠菁獲海外師鐸獎

深耕華文教育 亞城夏忠菁獲海外師鐸獎
愛達荷高中生群聊涉威脅性侵女同學 民意沸騰

愛達荷高中生群聊涉威脅性侵女同學 民意沸騰
舊金山聯合學區廢抽籤制 學生將自動分配就近入學

舊金山聯合學區廢抽籤制 學生將自動分配就近入學

熱門新聞

分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30

超人氣

更多 >
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火