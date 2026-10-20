「姐過得不太好」 山東男飛武漢送千元紅包 報8年前之恩

相識8年後，王書明專程從山東煙台飛到武漢，與朱朱首度見面並留下合影。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 王書明為感謝8年前曾資助他的武漢店主朱學巍，特地飛往武漢探望，留下1000元紅包慰問她的近況，也展現這段跨越8年的善意接力。

一個藏在八寶粥袋子裡的1000元紅包，讓武漢 服裝店主朱學巍紅了眼眶。8年前，她曾向素未謀面的山東青年王書明轉帳500元，幫助對方度過難關。如今，王書明靠自己創業開了兩家店，得知曾幫助自己的「朱朱姐」近年過得不順遂，特地從煙台飛到武漢探望，留下紅包表達感謝。

今年10月17日，26歲的王書明與41歲的朱學巍終於在武漢市洪山區南湖的一家服裝店見面。兩人相識8年，卻是第一次見到彼此。王書明只待了5分鐘便匆匆離開，直到朱學巍收到他的訊息，才知道他悄悄留下1000元紅包，希望她能過得好一點，也給孩子買些好吃的。

這段緣分始於2018年。當時，王書明在抖音發布短視頻，表示自己沒錢吃飯。朱學巍刷到後主動聯繫他，兩人加上微信 後，她直接轉帳500元，讓他先把生活過好。

王書明因幼年發燒生病留下後遺症，走路不穩、說話不清楚，手部活動也受限。當時他剛離開家鄉，經濟拮据，不願依賴別人，起初不肯收錢，直到朱學巍多次勸說才接受，還承諾發薪後歸還。

「我當時看他很不容易，沒想過讓他還錢。」朱學巍說，沒想到一個月後，王書明真的要還錢，她堅持不收。此後，王書明寄來十幾箱蘋果，每年也會送上家鄉的蘋果、櫻桃和海鮮。朱學巍則經常鼓勵他，為他和父母寄送四季衣物，還透過顧客群及朋友圈幫忙推銷蘋果。

這些年，朱學巍始終關心王書明，王書明也努力靠自己改變生活。2016年，他開始工作養家，曾洗車賺錢；2018年大專畢業後，一邊從事室內設計相關工作，一邊擺攤賣童裝，朱學巍還曾寄去好幾麻袋衣服，幫助他做生意。

2023年，王書明買下二手電動車，開始從事電動車銷售及租賃，創立「小銘電動車租賃」，如今已經是兩家店的老闆。創業期間，他曾因口吃及行動不便遭受白眼，但靠著自學修車、免費替人修車，逐漸累積客源。

近兩年，朱學巍遭遇人生低谷，曾向王書明提起自己過得不太好，並為他的生活逐漸改善感到高興。這句話讓王書明一直記在心裡，決定親自到武漢探望她。

「我現在能力有限，幫不上朱朱姐多大忙，這是我們山東人表達感謝的一種方式。」王書明說，紅包是出發前就在山東準備好的。他一直記得朱學巍當年的幫助，也希望將這份善意傳下去，如今還帶著發小一起工作，「我有肉吃，他就有湯喝」。

朱學巍原本想退還紅包，但王書明堅持不收。她表示，會永遠珍藏這份心意，王書明自立自強的經歷，也給了她精神上的鼓舞。臨別前，她特地準備一包新衣服讓他帶回煙台，王書明則邀請她有機會到煙台看看。

朱朱展示王書明悄悄留下的1000元紅包，感動得紅了眼眶。（取材自極目新聞）