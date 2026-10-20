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想表達熾熱愛意 江蘇男抱緊一點 瞬間…妻斷5肋骨蹲地上

中國新聞組／北京20日電
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江蘇一名男子熱情擁抱妻子，竟造成妻子5根肋骨骨折、1根骨裂。（取材自安徽交通廣播...
江蘇一名男子熱情擁抱妻子，竟造成妻子5根肋骨骨折、1根骨裂。（取材自安徽交通廣播）

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇一名男子為表達愛意緊抱妻子，沒想到竟造成妻子5根肋骨骨折、1根骨裂，醫師也提醒擁抱若施力不當可能引發胸廓受傷。

江蘇一名男子近日想透過擁抱表達對妻子的熱情，沒想到妻子當場痛得蹲地不起，就醫後竟發現5根肋骨骨折、另有1根骨裂。男子事後相當愧疚，直呼萬萬沒想到只是抱一下也會造成如此嚴重的傷勢。

據安徽交通廣播引述《都市現場》、《青年報》報導，這起事件發生於18日。男子表示，原本想抱緊一點，讓妻子感受到自己「熾熱的熱情」，沒想到一個擁抱竟導致妻子受傷，讓他十分內疚，強調自己絕非故意。

醫師提醒，擁抱時若突然環抱並向上提起，胸廓可能受到不均勻的擠壓力，進而造成肋骨損傷。從生物力學角度來看，第五至第八肋骨彎曲度較大、抗壓能力較弱，受到突發外力時容易骨折。

尤其老年人因骨量流失、骨質疏鬆，骨折風險更高。醫師提醒，中老年人及骨質疏鬆者應避免突然抱起或提拉的動作。

若有協助他人起身的需要，應先溝通、讓對方做好準備，再以緩慢平穩的動作支撐身體，可從腋下或腰部施力，避免直接擠壓胸廓，也不要突然發力或扭轉身體，以免造成意外傷害。

事件曝光後，引發網友熱議，有人開玩笑稱是「這是家『抱』。」，也有人猜測妻子可能骨質疏鬆。不過，也有網友認為，嚴重骨折可能與身體狀況有關，並提醒營養不均衡、缺乏運動等問題值得關注。

精華 FAQ

  • 男子原本想用一個緊緊的擁抱向妻子表達熱情，沒想到一抱之下，妻子立刻痛得蹲在地上，之後就醫才發現有嚴重肋骨傷勢。

  • 醫院檢查後發現，妻子共有5根肋骨骨折，另外還有1根肋骨骨裂。男子對此相當愧疚，也強調自己並非故意造成傷害。

  • 醫師指出，突然環抱並向上提起會讓胸廓承受不均勻擠壓力，較容易造成肋骨損傷；尤其是中老年人或骨質疏鬆者，骨折風險更高。

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