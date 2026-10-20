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張雪官宣首款「電動摩托車」明年上市 目標直指全球龍頭陣營

記者林宸誼／即時報導
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張雪官宣首款電摩明年上市，目標直指全球龍頭陣營。(新華社)
張雪官宣首款電摩明年上市，目標直指全球龍頭陣營。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

張雪機車宣布首款電動摩托車明年上市，並與新能安洽談合作，目標以輕量化與高效能切入全球電摩市場，同時加速國內外業務平衡發展。

在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）一戰成名的張雪機車要推出電摩產品了。近日，張雪機車董事長張雪在央視財經一檔訪談欄中談及電摩規劃，首款產品將於明年上市，目標直指全球龍頭陣營，主打輕量化、強動力、高能效。

界面新聞報導，張雪表示，兩輪電動化具備一項特別紅利，新能源汽車已提前鋪設覆蓋全大陸的充電樁，相當於汽車先「修好了路」，電摩得以順勢登場。

張雪機車小程序顯示，目前有10款車型在售，分別為旅行車1款、跑車5款、街車2款、太子車1款、越野車1款，皆為燃油摩托車。

今年4月，鋰電池企業新能安發布的一則「張雪機車×新能安」主題影片，引發業內對雙方可能展開合作的廣泛猜測。新能安則表示，雙方確實有在初步接洽電摩合作。

作為寧德時代與ATL合資設立的鋰電池企業，新能安專注於能源儲存、短程出行、電動工具、無人機、清潔工具及泛機器人領域。

5月27日，有知情人士透露，新能安與張雪機車已就具體合作方案展開接洽。張雪以及新能安微型車事業部總裁林曉靜等出席了這次方案的洽談和交流。

也是在5月，張雪對外透露了旗下首款電摩的開發進展，表示目前有一款馬達已經接近開發成功，直徑200毫米，重量8公斤，可輸出50千瓦的功率，並表示：「裝太過了不太好」。

張雪機車爆火後，也有不少消費者催促張雪機車推出踏板摩托車。張雪曾發影片回應網友呼聲，透露踏板摩托車已經在做了。他表示，這款踏板偏運動越野風格，售價可能比傳統的貴一點。

張雪在影片中說：「最近很多車友都在催促我出踏板，說實話我們踏板在做了。但是我們做的還是運動加越野風格的踏板，會是一種有趣的好玩的，但售價還是相對會高一些，比傳統的125、150肯定要高得多。」

今年9月的2026年大陸摩博會期間，張雪機車舉行新品發表會，五款車型同台首發，發布了巡航車型600V及探險車型820X兩款新車，以及三款升級車型，分別是復古街車2027款500F、冠軍車820RR的賽道版820RR-RC及全碳纖維版820RR-RS車型，兩款車型售價分別為人民幣12.8萬元和13.8萬元。

在近期舉行的第140屆廣交會上，張雪機車也參展，除了帶來WSBK賽事奪冠的車型，還帶來了仿賽、街車、探險車、拉力車和場地越野車等車型。

張雪本人也現身展會現場，被問及當前兩輪車圈熱議的「自動駕駛」概念，直言「有點搞笑」。

張雪表示，兩輪車和四輪車邏輯完全不同：「他自己走的時候，前面遇到緊急狀況，要煞車對不對？那我人跟著車，是配合他煞車還是不配合？我手如果沒放在方向把上，就配合不了，一煞車，人直接就倒了。那自動駕駛有什麼意義？」

他反問：「如果手已經在方向把上了，那你為什麼還要自動駕駛？這不是搞笑嗎？」

另根據張雪機車外貿部長黃秦介紹，今年前三季度，張雪機車境內銷售超過6萬輛，出口超過7,000輛。目前，公司業務仍以境內市場為主。未來，公司將逐步提高海外業務的重要性，推動國內外業務發展至相對均衡的水準，目標是兩者規模接近1比1。

精華 FAQ

  • 張雪在央視財經訪談中透露，首款電動摩托車將於明年上市，定位是進軍全球龍頭陣營，主打輕量化、強動力與高能效，顯示其要把電摩作為新成長方向。

  • 張雪認為兩輪電動化有特殊紅利，因為新能源汽車已先行鋪設全大陸充電樁，等於先把道路與基礎設施建好，電摩可直接受益並順勢切入市場。

  • 今年前三季度，張雪機車境內銷售超過6萬輛、出口超過7,000輛，現階段仍以內銷為主，但公司已規劃逐步提升海外比重，目標讓國內外業務規模接近1比1。

張雪機車

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