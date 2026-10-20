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日相高市早苗供奉靖國神社 中國外交部提嚴正交涉

記者陳湘瑾／北京20日電
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文章摘要整理：

高市早苗在靖國神社秋季大祭期間供奉祭品並致送祭祀費，未親自參拜；中國外交部強烈抗議並提嚴正交涉，輿論也再度升高。

日本首相高市早苗配合靖國神社秋季例行大祭，先後以首相名義供奉「真榊」祭品，並自費獻上「玉串料」（祭祀費），但未親自參拜。日本閣員、自民黨高層及跨黨派國會議員則陸續前往參拜。中國外交部昨表示已向日方提出嚴正交涉，官方環球時報更以「極端邪教」形容高市政權，批評其藉歷史敘事為擴軍備戰鋪路。

共同社報導，配合東京九段北靖國神社秋季例行大祭，高市早苗17日以「內閣總理大臣」名義供奉「真榊」祭品，並在19日透過自民黨總務會長梶山弘志自費獻上「玉串料」。日本國土交通相井林辰憲、自民黨選舉對策委員長西村康稔當天則參拜了靖國神社。跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員集體進行參拜。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上回應，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。嚴正要求日方正視歷史、反省罪責，停止在歷史問題上倒行逆施，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。環球時報評論稱「高市政權越來越像個極端邪教」，指高市自己不參拜，卻以首相名義供奉祭品，內閣大臣和自民黨高官替她進門，她則遠遠遙拜。這種欺騙手法，如同日方就台灣問題釋放錯誤信號，還在國際上大談願與中方溝通。

朝日新聞指，自2013年時任首相安倍晉三參拜靖國神社以來，日本現任首相便未再前往參拜。考量到高市早苗有關「台灣有事」的發言而導致關係降溫的中國，以及正與日本建立良好關係的南韓等，高市傾向不前往參拜。

精華 FAQ

  • 她先以「內閣總理大臣」名義供奉「真榊」祭品，之後又透過自民黨人士自費獻上「玉串料」，但本人並未親自前往靖國神社參拜。

  • 報導指出，日本國土交通相井林辰憲、自民黨選舉對策委員長西村康稔都在同一天參拜，另有跨黨派議員聯盟成員集體前往參拜。

  • 中國外交部發言人毛寧表示，中方堅決反對並嚴厲譴責，已向日方提出嚴正交涉與強烈抗議，要求日方正視歷史、反省罪責並停止倒行逆施。

靖國神社 日本 高市早苗

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