消費才能入座？星巴克中國又上熱搜 澄清「不屬實」

有網友在社交媒體發帖稱，星巴克將實施「消費才可入座」的新規。(取材自觀察者網 )

AI摘要 文章摘要整理： 星巴克中國否認網傳「消費才可入座」新規，但相關傳聞已在社群引爆討論，也折射出其在中國市場空間體驗與競爭壓力的矛盾。

近日有網友在社交媒體發帖稱，星巴克 將實施「消費才可入座」的新規，並指該政策於10月20日實施，隨即登上微博熱搜，網傳門店海報與桌牌顯示「星巴克營業空間，請消費入座」等字樣。有媒體稱，星巴克中國回應表示消息「不屬實」。

根據觀察者網報導，這起傳聞在網路上引發熱烈討論與意見對立。不少付費顧客留言支持「消費入座」，認為「星巴克是消費場所又不是人民廣場，花30塊錢買的就是環境與座位」；但也有網友留言吐槽「現在很多門店把大桌子換成小桌椅，插座也沒了，坐一下就腰痠背痛，空間體驗越來越差，憑什麼還管這麼嚴」。

事實上，「消費入座」話題在過去兩年多頻繁引發爭議。2024年西安與南京的門店曾因勸離未消費顧客或座位問題與民眾發生衝突；去年亦有網友拍到部分門店擺放提示牌，星巴克官方客服當時回應稱，確有消費入座一事，如不消費會禮貌勸離但不會強制消費。

而在北美市場，星巴克已於2025年1月實施新版行為準則，規定進店逗留或使用洗手間必須消費，作為推動「重返星巴克」戰略的一環。

星巴克中國目前正經歷入華以來最大的所有權變革。2025年11月星巴克與博裕投資達成合作，並於2026年4月正式落地，由博裕投資持股60%共同營運，中國內地門店轉為特許經營模式。截至2026年9月底，星巴克在中國門店數已達8342家，2026財年第一季度淨收入增長11%，同店銷售額增長7%，業績正處於回暖通道。

然而，星巴克在中國市場的占有率已從2017年的42%高點下滑至2024年的14%，面臨瑞幸、庫迪等本土品牌快速擴展的競爭壓力。隨著部分門店空間趨於緊湊化與「即買即走」化，「第三空間」體驗受到挑戰，也讓「座位究竟該留給誰」的問題成為市場與消費者關注的敏感焦點。

有網友在社交媒體發帖稱，星巴克將實施「消費才可入座」的新規。(取材自觀察者網 )