66倍暴利 央視揭近視防控鏡片亂象 成本30元零售價1980元

央視近日曝光江蘇丹陽近視防控鏡片市場亂象，一副批發價僅人民幣30元的多點離焦鏡片，商家展示的零售參考價卻高達1980元。(取自央視新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 央視揭露丹陽近視防控鏡片市場亂象，低價白牌貨經包裝後標成高價販售，丹陽市監局已證實報導基本屬實並依法調查。

央視近日曝光江蘇丹陽近視防控鏡片市場亂象，一副批發價僅30元(人民幣，以下同)的多點離焦鏡片，商家展示的零售參考價卻高達1980元，是批發價的66倍。對此，江蘇省丹陽市市場監督管理局18日晚間發布通報，證實央視報導情況基本屬實，目前已依法立案調查。

丹陽市市場監督管理局18日晚間透過微信 公眾號發布通報指，央視「每周質量報告」18日報導近視防控鏡相關問題，其中涉及丹陽耀程光學、博大光學、多愛美眼鏡、極采鏡片等四家業者，存在鏡片標示標籤資訊不規範、發布虛假廣告等問題。

丹陽市市場監督管理局表示，立即組織執法人員開展現場核查。經查，報導情況基本屬實，目前已依法立案調查。

據央視報導，江蘇丹陽素有「眼鏡之鄉」之稱，當地政府官網顯示，全市年產鏡片近4億副，是中國最大的眼鏡片生產基地。

調查發現，在丹陽部分批發商家中，一些宣稱具有高科技含量的微結構鏡片，批發價格很低。其中，一副折射率1.56、適用於近視300度以內的多點離焦鏡片，批發價僅30元，與普通近視鏡片價格差別不大。

不過，在商家展示的「青少年近視管理鏡片產品手冊」中，同款現成鏡片的零售參考價卻達1980元，是批發價的66倍。商家介紹，採購商可參考零售價，自行決定貼上什麼商標、賣什麼價位，不少在零售市場標價數百至上千元的防控鏡片，本質上只是換了包裝貼紙的廉價白牌貨。

針對此次事件，丹陽市市場監督管理局表示，下一步將舉一反三，迅速展開眼鏡行業規範整治專項行動，持續深化常態化監督，堅決打擊違法違規行為，切實維護市場秩序和消費者合法權益。

央視近日曝光江蘇丹陽近視防控鏡片市場亂象，一副批發價僅人民幣30元的多點離焦鏡片，商家展示的零售參考價卻高達1980元。(取自央視新聞)