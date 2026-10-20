男登稻城亞丁高反、癱帳篷內3天 獲救援下撤但來不及了

男生出現嚴重高反，表情痛苦發出呻吟。(取材自瀟湘晨報)

AI摘要 文章摘要整理： 一名21歲廣西男子在稻城亞丁未開放區非法穿越，因嚴重高原反應獨困帳篷約3天，救援隊徒步18小時找到人後下撤，仍在途中身亡。

四川甘孜州稻城縣亞丁大環線近日發生登山意外，一名21歲廣西男子在海拔約4500公尺的娘西牛場附近出現嚴重高原反應，獨自在帳篷內滯留約三天。當地救援隊徒步約18小時才找到男子，將他往低海拔地區轉移，但男子仍在下撤途中身亡。當地19日證實，事發地點不在景區開放遊覽路線內，男子涉及非法穿越。

綜合澎湃新聞、瀟湘晨報及紅星新聞報導，目擊驢友表示，10月12日抵達娘西牛場附近時，發現男子獨自待在帳篷裡，身體極度虛弱，疑似失溫，已無法正常說話及進食。當時男子高原反應相當嚴重，路過驢友及馬幫人員曾提供飲水、葡萄糖等物資，並透過衛星通訊設備聯繫男子家屬。

亞管局參與救援的工作人員表示，男子今年21歲，來自廣西。根據監控軌跡，事發前曾有三人與他同行，幾人是在搭乘景區巴士時臨時結伴。男子之後因景區設有管制關卡，轉而非法穿越至娘西牛場附近，隨後出現嚴重高原反應。

工作人員指出，救援隊11日下午5時許出發，由消防人員、亞管局向導及醫生共九人組成。由於地形險峻，救援人員只能徒步深入山區，直到12日中午12時左右才抵達現場，歷時約18小時。

救援人員找到男子時，他已深度昏迷，並有水腫症狀。醫療人員立即進行現場急救，隨後由救援隊協助將他往低海拔地區轉移。由於路程遙遠、地形複雜，直到13日下午5時50分左右，隊伍抵達四川涼山州木里縣水洛鎮香格里拉村呷洛組一帶時，男子已失去生命跡象。

男子身亡後，救援人員將遺體帶下山轉送稻城縣醫院。男子父親趕抵後，完成後續處，15日帶著骨灰返家。

事件曝光後，網路流傳男子家屬拒絕支付馬幫救援費用、要求免費直升機救援等說法，引發爭議。不過，當地警方及參與救援的工作人員均表示，相關傳言無法證實。

亞管局工作人員指出，救援下撤途中因路程遙遠，經徵得男子母親同意後，家屬轉帳1萬元人民幣，用於支付馬幫及嚮導等費用。事後，救援人員退還未使用的2500元。至於其他救援、救護車及醫療相關費用，工作人員表示，當地並未收取。

亞丁國家級自然保護區管理局今年9月1日曾發布公告，明確禁止任何單位或個人擅自進入核心保護區，從事非法穿越、野路徒步及探險活動。參與救援的工作人員表示，當地已設置管制點，但仍有人從其他路線進入未開放區域，增加管理及救援難度。消防人員也指出，部分山林地帶無法通車，救援人員只能徒步進入。

網友「利河伯」等人對男子救援現場。（視頻截圖）