格力技校開學 董明珠下令禁學生談戀愛…網友坐不住了

格力董事長董明珠，在格力技校開學時立下三規矩。 （取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 格力技工學校首屆開學，董明珠提出禁談戀愛、規範髮型與整頓校內消費等新規，獲部分支持，也因戀愛禁令引發侵權與管理邊界爭議。

由格力電器創辦、董事長董明珠親自擔任校長的珠海市格力技工學校近日迎來首屆新生。在「開學第一課」上，董明珠立下三條新規，包括取締校內高價超市、規範髮型、全面禁止學生談戀愛。消息傳出後，學校戀愛禁令引發熱烈討論，網友認為辦校從嚴管理可以理解，但質疑董明珠有什麼權力去剝奪普通人的情感自由與人身權利？

綜合媒體報導，現年72歲的董明珠在「開學第一課」的演講中表示，技校學生應將精力放在技能學習與職業素養培養上，反對向青少年學生講授戀愛內容，並嚴格禁止學生在校期間談戀愛。她也要求學生不得留過長頭髮，要保持精神幹練的儀容，並安排專業理髮師在周末免費剪髮。她還向學生喊話：「每天飯給我吃飽，要有一種精氣神！」

另一方面，董明珠也展現出對學生權益的護航態度。她提到，自己巡視校內小賣部時，發現一個橘子竟賣到1.5元（人民幣），價格明顯偏高，董明珠對此極為不滿，隨即放話要關掉該高價超市。

董明珠杜絕資本收割學生的舉動獲得網友讚賞，但禁止談戀愛的規定卻也引來砲轟。媒體評論人喬志峰直言，戀愛禁止令不但越界、侵權，更缺乏法理之稱。且一刀切禁令看似簡單高效，實則弊端重重，愈是全面禁止，愈容易催生地下化、隱密化的交往，未來學生在感情上若遇到糾紛、PUA霸凌，只會默默隱忍，反而增加校園風險。

喬志峰強調，任何校規都不能凌駕於法律之上，如果企業辦校可以隨意禁止學生合法權利，校園管理就會變成無邊界的個人意志管控，教育法治將形同虛設。

據了解，格力技工學校採取校企合作模式，主打「入校即入企，畢業就上崗」，希望將職業教育與企業人才需求結合，學生入學後即可接觸格力電器及其產業鏈資源，畢業後也有機會優先獲得實習與就業機會。

該校首屆招生吸引超過8000人報名，最終錄取326人，其中六成學生來自廣東省外，機電與冷凍相關專業尤其受到青睞。公益人士陳行甲也受聘擔任榮譽校長。