「青蛙王子」長得像蛤蟆？農大食堂9.9元抹茶蛋糕熱賣

中國農業大學食堂近日推出一款外形酷似蛤蟆的小蛋糕，每塊售價人民幣9.9元，因造型奇特在學生間迅速走紅。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 中國農業大學食堂推出外形酷似蛤蟆的9.9元抹茶布丁蛋糕「青蛙王子」，因造型獵奇在學生間熱賣，常於上午售罄並引發網路熱議。

中國農業大學食堂近日推出一款外形酷似蛤蟆的小蛋糕，每塊售價人民幣9.9元，因造型奇特在學生間迅速走紅。這款名為「青蛙王子」的抹茶布丁蛋糕，吸引不少學生抱著獵奇心態排隊購買，甚至經常賣到售罄。有學生直言，蛋糕口味其實就是普通抹茶味，真正引人注目的，是令人意想不到的外觀。

極目新聞報導，多名中國農業大學學生近日在社群平台分享這款食堂新品的照片，可見蛋糕通體呈綠色，外形與蛤蟆十分相似，身上還有斑點及褶皺，讓不少網友看了忍不住留言調侃。吃過的學生說，這款「青蛙王子」主要配料包括抹茶粉、砂糖、淡奶油、牛奶 及香草精，生產日期與保質期均標示為當天。

一名農大博士生表示，這款蛋糕在東校區公一食堂的麵包坊販售，最近相當熱門，經常售罄。他分析，蛋糕造型特殊，符合年輕人喜歡嘗鮮、追求新奇的心理，才會引發搶購熱潮。

「要真是青蛙可能還不買呢。」這名博士生笑稱，大家主要是被外形吸引，實際吃起來並沒有特別之處，就是抹茶口味。另一名學生則透露，麵包坊通常在每天上午製作這款蛋糕，店員表示約在早上8、9時出爐，想吃的學生得趁早購買，晚到可能就買不到。

這款蛋糕也引來網友熱烈討論，有人留言說「這樣的蛋糕吃著不燒心」，也有人戲稱「根本就沒有這樣的食物」，還有人表示「食堂已經成氣候了」，以幽默方式調侃高校食堂不斷推出新奇餐點的現象。

據報導，中國農業大學食堂過去也曾推出大豆冰淇淋、豉香鴕鳥肉、糍粑糖葫蘆等特色食品。近日，校方還舉辦校友食品文化節，校園餐飲的創意與話題性再度受到關注。