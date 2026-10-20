我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

「青蛙王子」長得像蛤蟆？農大食堂9.9元抹茶蛋糕熱賣

中國新聞組╱北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國農業大學食堂近日推出一款外形酷似蛤蟆的小蛋糕，每塊售價人民幣9.9元，因造型...
中國農業大學食堂近日推出一款外形酷似蛤蟆的小蛋糕，每塊售價人民幣9.9元，因造型奇特在學生間迅速走紅。(取材自極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

中國農業大學食堂推出外形酷似蛤蟆的9.9元抹茶布丁蛋糕「青蛙王子」，因造型獵奇在學生間熱賣，常於上午售罄並引發網路熱議。

中國農業大學食堂近日推出一款外形酷似蛤蟆的小蛋糕，每塊售價人民幣9.9元，因造型奇特在學生間迅速走紅。這款名為「青蛙王子」的抹茶布丁蛋糕，吸引不少學生抱著獵奇心態排隊購買，甚至經常賣到售罄。有學生直言，蛋糕口味其實就是普通抹茶味，真正引人注目的，是令人意想不到的外觀。

極目新聞報導，多名中國農業大學學生近日在社群平台分享這款食堂新品的照片，可見蛋糕通體呈綠色，外形與蛤蟆十分相似，身上還有斑點及褶皺，讓不少網友看了忍不住留言調侃。吃過的學生說，這款「青蛙王子」主要配料包括抹茶粉、砂糖、淡奶油、牛奶及香草精，生產日期與保質期均標示為當天。

一名農大博士生表示，這款蛋糕在東校區公一食堂的麵包坊販售，最近相當熱門，經常售罄。他分析，蛋糕造型特殊，符合年輕人喜歡嘗鮮、追求新奇的心理，才會引發搶購熱潮。

「要真是青蛙可能還不買呢。」這名博士生笑稱，大家主要是被外形吸引，實際吃起來並沒有特別之處，就是抹茶口味。另一名學生則透露，麵包坊通常在每天上午製作這款蛋糕，店員表示約在早上8、9時出爐，想吃的學生得趁早購買，晚到可能就買不到。

這款蛋糕也引來網友熱烈討論，有人留言說「這樣的蛋糕吃著不燒心」，也有人戲稱「根本就沒有這樣的食物」，還有人表示「食堂已經成氣候了」，以幽默方式調侃高校食堂不斷推出新奇餐點的現象。

據報導，中國農業大學食堂過去也曾推出大豆冰淇淋、豉香鴕鳥肉、糍粑糖葫蘆等特色食品。近日，校方還舉辦校友食品文化節，校園餐飲的創意與話題性再度受到關注。

精華 FAQ

  • 這款名為「青蛙王子」的抹茶布丁蛋糕，每塊售價9.9元，外形呈綠色且像蛤蟆，還有斑點和褶皺。學生多半因造型新奇而注意到它。

  • 多數學生是抱著獵奇和嘗鮮心態購買，因為外觀太特別，吸引大家拍照分享。實際口味只是一般抹茶味，真正賣點是讓人意想不到的外形。

  • 據學生描述，麵包坊通常在每天上午製作，約8、9時出爐，販售地點在東校區公一食堂。由於人氣很高，常常很快售罄，晚到就買不到。

牛奶

上一則

APEC財長會香港登場 雲集500巨頭 李家超歡迎亞投行發債

下一則

成都男租車後失聯 半年後GPS竟在境外上線 咋回事？

延伸閱讀

好市多推出新口味可頌 酸甜內餡「如精緻甜點店」

好市多推出新口味可頌 酸甜內餡「如精緻甜點店」
Costco北海道毛巾卷甜點一公斤一個 配普洱茶更解膩

Costco北海道毛巾卷甜點一公斤一個 配普洱茶更解膩
整隻趴著…佛山「水蟑螂蛋撻」紅了 義大利顧客也慕名而來

整隻趴著…佛山「水蟑螂蛋撻」紅了 義大利顧客也慕名而來
美味不輸草莓蛋糕聖代 好市多最新口味聖代給料不手軟

美味不輸草莓蛋糕聖代 好市多最新口味聖代給料不手軟

熱門新聞

分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份