消失很久的「結婚大件」突在中國賣爆 不分老少搶著要

社交平台上，網友們集體曬出自己的縫紉作品 。(取材自小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 縫紉機在中國從昔日結婚必備品轉型為年輕人與退休族的個性化創作工具，帶動客製刺繡與品牌業績成長。

曾是中國上世紀七、八十年代結婚必備「大件」的縫紉機，如今竟意外翻紅，成為年輕人的創作新寵，部分品牌甚至賣到缺貨。從改造漢服、製作娃娃衣服，到替寵物 縫製服飾，年輕人不再把縫紉機當成省錢工具，而是用來打造獨一無二的作品，帶動老牌廠商業績大幅成長。

據最商業報導，社群平台「縫紉就有好心情」話題累計瀏覽量已達4.6億次，討論量接近180萬。網友紛紛展示自製髮圈、包包、杯墊等作品，交流縫紉技巧，甚至在線上結交同好。

十一假期期間，有商場擺出縫紉機，現場將顧客姓名與圖案繡在小熊玩偶上，吸引民眾圍觀、拍照及詢價。部分潮玩店、文創店也開始提供客製刺繡服務，讓消費者能在購買商品後，當場繡上專屬名字或圖案。

這波熱潮也讓創立於1908年的日本 縫紉機品牌兄弟工業（Brother）受惠。其在中國的個性化訂製業務，已連續3年維持30%至40%的成長幅度。第三方數據顯示，兄弟工業目前約占全球家用縫紉機市場25%的份額。

兄弟中國董事長兼總裁張燕表示，過去家庭購買縫紉機，主要是為了製作衣服、修補床單被套，藉此節省開支。但隨著成衣價格愈來愈便宜，傳統縫補功能已難以吸引消費者，廠商因此將縫紉機重新定位為個性化創作設備。

例如LABUBU玩偶流行後，不少年輕人開始親手製作娃衣，或替玩偶繡上自己的設計。張燕形容，如今的縫紉機「我們也可以把它想像成一個大玩具」。

除了年輕人，約50歲、剛退休的族群也是購買主力之一。不少人透過老年大學或社區課程學習縫紉，將其當成長期興趣。

為吸引沒有基礎的新手，廠商也推出智慧化機型，具備自動穿線、調速及預設線跡等功能，搭配手機App，還能將手繪圖案或圖片轉換成刺繡檔案，讓使用者自行設計作品。

此外，廠商提供包含針線、布料、拉鍊的材料包，以及線上教學影片、線下體驗課程，降低初學者的操作門檻。

這股熱潮也反映在產業數據上。中國縫製機械協會統計，2026年上半年，312家規模以上企業營收達183億元人民幣，年增12.18%；利潤總額9.85億元，年增17.35%。

昔日以實用、省錢為賣點的縫紉機，如今轉型為滿足個性化需求的創作工具，也讓這項曾被視為夕陽產業的老產品，重新找到市場。

縫紉機熱潮讓日本縫紉機品牌兄弟工業受惠。圖為兄弟中國董事長、總裁張燕。(取材自上觀新聞)