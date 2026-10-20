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成都獨居女與騙徒通話8小時 民警上門1動作保住500萬元

中國新聞組／北京20日電
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黎女士500餘萬元積蓄保住後，民警們拍手叫好。（取材自成都市公安局武侯區分局）
黎女士500餘萬元積蓄保住後，民警們拍手叫好。（取材自成都市公安局武侯區分局）

AI摘要

文章摘要整理：

成都獨居女子遭快遞理賠詐騙並被遠程操控，民警及時上門拔卡斷線、核查止付，最終保住500多萬元存款。

四川成都一名獨居女子遭遇「快遞理賠」電信詐騙，受騙後與騙徒通話長達七、八小時，甚至將上門勸阻的民警當成假警察，拒絕開門。警方趕抵現場後，果斷拔出其手機電話卡，切斷與騙徒的聯繫，並逐一核查及凍結相關銀行卡資金，成功保住500多萬元（人民幣，下同，約74.85萬美元）存款。

華西都市報報導，8月27日晚10時許，成都市公安局武侯區分局望江路派出所接獲反詐中心高危預警，指轄區居民黎女士疑似正遭遇電信網路詐騙，可能有大額資金被騙。值班民警肖偉多次致電黎女士，卻發現電話一直占線，於是聯絡其女兒，得知黎女士獨自居住。

肖偉懷疑黎女士正與騙徒通話，隨即帶同輔警張瑞鑫趕赴其住所。兩人抵達後不斷敲門，表明自己是派出所民警，提醒她可能受騙，但屋內的黎女士始終不肯開門。

原來，騙徒察覺有人上門，立即聲稱門外的人是「假警察」，企圖阻止黎女士與警方接觸。經民警隔門反覆勸說，並表示已與其女兒聯絡，黎女士才終於開門。

民警進屋後發現，黎女士的手機通話仍未中斷，屏幕一片漆黑，疑似遭遠程控制。由於手機無法正常操作，肖偉立即拿過手機，張瑞鑫則在屋內尋找取卡工具，最後用牙籤拔出電話卡，成功切斷通話。

黎女士其後向警方交代，當日下午接到自稱「快遞客服」的人來電，對方以辦理理賠為由，誘導她下載不明應用程式，並透過視頻會議軟件開啟屏幕共享，進一步指示她輸入密碼及驗證碼。她在騙徒操控下，持續通話七、八小時，逐步陷入騙局。

8月28日凌晨，黎女士在派出所核查存款時，確認一張銀行卡內有120多萬元，另一張卡亦有360多萬元，合共500多萬元仍未被轉走。警方隨後在分局反詐中心指導下，對其名下銀行卡逐一採取保護性止付措施，並透過電話銀行核對資金及辦理掛失，成功阻止款項被轉走。

警方指出，不少人誤以為定期存款不能轉帳便絕對安全，但騙徒可利用屏幕共享及遠程操控，誘導受害人先將定期存款轉為活期，再進行轉帳。警方提醒，凡自稱客服，以「理賠」或「取消業務」為由要求下載不明軟件、開啟屏幕共享，均須提高警惕；如遇可疑情況，應立即中斷聯絡並報警。

精華 FAQ

  • 她先接到自稱快遞客服的來電，對方以理賠為由誘導下載不明應用程式，再透過視頻會議開啟屏幕共享，進而要求輸入密碼與驗證碼，最後被持續操控7、8小時。

  • 民警到場後先勸說開門，進屋發現通話未斷且手機疑似被遠程控制，便立刻拔出電話卡切斷聯繫，再配合反詐中心逐一核查銀行卡並辦理保護性止付。

  • 因警方接獲高危預警後迅速上門，及時切斷詐騙通話，並在凌晨完成查卡、凍結、掛失與電話銀行核對，阻止騙徒利用屏幕共享把定存轉成活期後轉走資金。

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