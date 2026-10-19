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靈感來自「蜘蛛人」 湖北00後自製飛行滑板 成功飛越長江

中國新聞組／北京19日電
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宋興宇自製的第二代電動飛行滑板搭載AI飛行監測系統，成功飛越長江並穿越峽谷。 (...
宋興宇自製的第二代電動飛行滑板搭載AI飛行監測系統，成功飛越長江並穿越峽谷。 (截圖自@神奇阿宇Ayu視頻號)

AI摘要

文章摘要整理：

湖北巴東科技博主宋興宇受電影啟發，自學研製載人電動飛行滑板，克服輟學、負債與多次失敗，終在國慶期間成功飛越長江並引發網路熱議。

湖北巴東一名「00後」科技博主宋興宇，受電影「蜘蛛俠」（又譯蜘蛛人）中反派「綠魔」的飛行滑板啟發，花兩個多月自製載人電動飛行滑板，並在今年十一國慶期間成功飛越長江、穿越峽谷，相關影片在網路暴紅，獲得近400萬個讚。14歲輟學、曾因創業失敗與遭人坑騙背負逾240萬元債務的他，靠自學機械、飛控與人工智慧（AI）技術，一次次從失敗中重新出發。

▲ 影片來源：youtube平台@娛樂豆芽君（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據極目新聞報導，現年26歲的宋興宇來自湖北省恩施州巴東縣農村，14歲輟學後便到父親的木材廠幫工。一次偶然的機會，他透過朋友送的舊平板電腦看到國外飛行測試節目，從此迷上飛行。

為了實現飛行夢，他自學機械與電子技術，缺乏材料時就撿拾廣告店的KT板邊角料製作模型外殼，缺少電子元件便設法取得舊配件。他還把父親廢棄的木工棚改造成實驗室，親手完成供電、裝修等工作，打造自己的「科學冒險」基地。

宋興宇靠自學機械與電子技術，一步步實現飛行夢。(取材自極目新聞)
宋興宇靠自學機械與電子技術，一步步實現飛行夢。(取材自極目新聞)

多年來，宋興宇不斷挑戰各種飛行實驗，卻也屢次遭遇挫折。2024年，他自製航天飛機模型，嘗試將其送上4萬米高空，雖然最終因分離系統故障失敗，卻拍下高空中的地球景象。其後，他還曾背著自製噴氣式飛行翼，從5000米高空跳下，經歷主降落傘故障、靠備用傘才驚險落地。

2025年，他又因飛機試飛墜毀、特種船沉沒及遭人坑騙等事件，背負超過240萬元債務，後來在一家機構支持下，才還清絕大部分欠款。

擺脫債務後，宋興宇將目光轉向兒時夢想中的飛行滑板。第一代採用渦輪噴射引擎的設計，在測試時因爆燃起火而損毀。他將測試數據交由AI分析，找出引擎配置問題，並依建議改用電動動力系統。

歷經兩個多月反覆研發，第二代載人飛行滑板終於完成。宋興宇透過AI飛行監測系統，在飛行時獲得即時語音提示，經過十多天訓練後，於今年國慶期間成功飛越長江與家鄉縣城，並在巴人河景區峽谷試飛。

景區工作人員表示，團隊10月6日進入景區，完成場地勘查、設備調試及拍攝。當天飛行約兩分多鐘，距離300多米，過程順利。

影片曝光後，網友紛紛留言「中國人能飛」、「御劍飛行照進現實」，也有人擔心他的安全。面對暴紅帶來的合作邀約與媒體關注，宋興宇仍持續進行實驗與拍攝，並表示希望未來能飛得更高。

宋興宇花兩個多月自製載人電動飛行滑板，國慶期間成功飛越長江，影片在網路暴紅。(取...
宋興宇花兩個多月自製載人電動飛行滑板，國慶期間成功飛越長江，影片在網路暴紅。(取材自快科技)

精華 FAQ

  • 他年少時透過舊平板看到國外飛行測試節目，受到電影《蜘蛛俠》中綠魔飛行滑板啟發，從此迷上飛行，並立志把兒時夢想做成現實。

  • 宋興宇14歲輟學後曾幫父親做木工，也歷經創業失敗、試飛墜毀、特種船沉沒與遭人坑騙，前後背負逾240萬元債務，後來才逐步還清。

  • 第一代噴射設計因爆燃損毀後，他把測試數據交由AI分析並改用電動系統，經過兩個多月研發與十多天訓練，終於在國慶期間完成長江飛越。

人工智慧 蜘蛛人

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