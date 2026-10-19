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不是AI…開封「水下浮菊」像莫內油畫 景區：早上最美

中國新聞組／北京19日電
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開封翰園碑林「水下浮菊」結合真假花材與水面倒影，打破傳統地面賞菊的方式，成為熱門...
開封翰園碑林「水下浮菊」結合真假花材與水面倒影，打破傳統地面賞菊的方式，成為熱門打卡景點，展出至11月底。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

河南開封翰園碑林推出「水下浮菊」景觀，以水面光影結合真假花材打造莫內般視覺效果，成為菊花文化節熱門打卡點，展期至11月底。

河南開封翰園碑林一池「水下浮菊」近日在社群平台刷屏，五彩菊花錯落沉入水中，隨著水波與光影搖曳，宛如油畫般夢幻，不少網友第一眼還以為是人工智慧（AI）生成的影像，實際上卻是現場布置的景觀。

▲ 影片來源：youtube平台@rimyuki-p7r（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據《北京日報》報導，這處「水下浮菊」位於翰園碑林北半部文化廊的中式園林池塘，於今年9月推出，結合真假花材與水面光影，打破傳統在地面賞菊的方式，讓菊花呈現不同的視覺效果。

翰園碑林外宣負責人王玥表示，設計這處景觀的目的，是打破「地面賞菊」的固有思維，利用水下光影的靈動感，讓菊花「活」起來。相關布展已全部完成，預計展出至11月底。

想拍出宛如印象派畫作的「莫內感」，景區建議遊客選在早上前往。此時陽光斜照水面，倒影中的菊花層次最為鮮明，也更容易拍出理想照片。近期不少遊客入園後，第一時間便詢問「水中菊在哪拍」，顯示這處景觀已成熱門打卡點。

河南開封翰園碑林打造「水下浮菊」景觀，彩菊錯落沉入池水，隨著水波與光影搖曳，宛如...
河南開封翰園碑林打造「水下浮菊」景觀，彩菊錯落沉入池水，隨著水波與光影搖曳，宛如油畫，吸引遊客拍照打卡。(視頻截圖)

「水下浮菊」也是開封秋季賞菊活動的一大亮點。中國開封第44屆菊花文化節18日正式啟幕，全城計畫布展330萬盆菊花，並在主城區打造55處景觀點位及25處活動打卡點。

除了賞菊，文化節還安排菊花插花雅集、書法體驗及夜遊碑廊等活動，讓遊客透過不同方式感受菊花文化與傳統美學。

從枝頭到水中，開封以嶄新的造景方式呈現菊花之美，也為傳統賞菊增添不同於以往的體驗。

河南開封翰園碑林的池塘布置「水下浮菊」，五彩菊花隨波搖曳，呈現夢幻朦朧的視覺效果...
河南開封翰園碑林的池塘布置「水下浮菊」，五彩菊花隨波搖曳，呈現夢幻朦朧的視覺效果，乍看令人以為是AI生成的畫面。（取材自大象新聞）

精華 FAQ

  • 這處景觀把五彩菊花錯落布置在池塘水中，搭配水波、倒影與光影變化，形成如油畫般的夢幻視覺。它結合真假花材與中式園林空間，突破傳統地面賞菊方式。

  • 因為菊花沉在水中後，配上層次分明的光影與搖曳倒影，畫面效果非常不真實，看起來像經過AI處理的圖片。其實這是景區實地布置完成的景觀，不是合成影像。

  • 景區建議選在早上前往，因為此時陽光斜照水面，菊花倒影和水中層次最鮮明，更容易拍出接近印象派、帶有「莫內感」的照片。這處布展預計展出到11月底。

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