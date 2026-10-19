寧波男為中風父「手搓」機器腿 地板價要讓更多人買得起

張國森在家人協助下已能站立並行走 。（取材自寧波晚報）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江寧波張柯鋒為二度中風、長期臥床的父親自研下肢外骨骼機器人，幫助其恢復部分行走能力，並希望以更低價格讓失能者也買得起。

重陽節當天，浙江寧波餘姚76歲的張國森穿上兒子張柯鋒為他研發的下肢外骨骼機器人，在家人協助下走出家門，到村裡早市與熟人聊天。兩年前，張國森二度中風 ，病情嚴重到無法站立，醫師一度認為他很難恢復行走。為了讓父親重新站起來，原本從事高鐵 精密測量工具項目的張柯鋒，決定自行研發助行機器人，不僅幫助父親恢復部分行動能力，也萌生讓更多失能者負擔得起輔助設備的想法。

寧波晚報報導，張國森約十年前首次中風，2024年二度中風後只能長期臥床，體重增加30多斤。張柯鋒擔心父親持續臥床會引發併發症，四處尋找康復設備，卻發現市面上的外骨骼機器人售價高達50萬至60萬元（人民幣，下同，約7.4萬至8.9萬美元），體積也不適合一般住宅、電梯及家用汽車，難以滿足父親往返市區與鄉下的需求。

找不到合適產品，張柯鋒決定自己動手。他組成一支約五、六人的團隊，涵蓋機械、電子、嵌入式軟體及演算法等領域，並自行研究運動康復醫學、向專家請教，光人力研發成本就已投入百萬元。 張柯鋒調試外骨骼機器人。（取材自寧波晚報）

研發過程中，步態演算法與人機協調是最大挑戰。機器必須根據使用者的體重、腿長、關節 角度及擺腿習慣，即時調整動作。2025年5月，第一代樣機問世，張國森成為首位使用者，不僅是用戶，也是產品經理。張柯鋒解釋，最初的版本需要雙手一直握著操控，張國森覺得麻煩，提了出來，團隊便增加了定速巡航功能。目前產品已開發出第二代，第三代正在研發中。

持續訓練約三個月後，張國森已能拄著拐杖行走，體重減少20多斤，狀態良好時可在村裡走一公里多。他甚至曾在家中自行站起來，走到餐桌拿東西，讓張柯鋒又驚又喜。 張柯鋒帶父親在村裡遛彎。（取材自寧波晚報）

張柯鋒將父親穿戴機器人行走的影片發布上網，不少人找上門來諮詢購買。據統計，中國每年新增腦梗中風患者約350萬，加上帕金森、外傷、衰老等因素，每年新增下肢不便人群約800萬人。

面對龐大的市場需求，張柯鋒想把助行機器人價格打到「地板」上。他表示，基礎版助行機器人最低指導價不到8000元，高端版外骨骼機器人最低指導價3萬多元，約為市面同類產品報價的十分之一。

張柯鋒表示，他不想讓價格成為失能老人康復與出行的門檻，他還想把產品做得更便宜，「讓更多的人用得起」。 張柯鋒團隊研發中。（取材自寧波晚報）