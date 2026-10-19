父母爆欠薪、把員工當保母 韓輿論：盛艾敬滾回中國

在南韓女團A2O LITE出道的盛艾敬，陷入父母欠薪風波。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： A2O LITE 13歲成員盛艾敬因父母欠薪與疑似把員工當保母的爭議，引發南韓網路大量要求退團聲浪，惟也有人認為不應讓未成年人承擔父母債務。

南韓 女團A2O LITE的13歲中國籍成員盛艾敬出道後，被爆出父母拖欠員工薪資，有受害者稱，其父親病重離世急需用錢時，公司僅轉帳1000元（人民幣，下同，約148美元）了事；還有前員工爆料曾被要求接送盛艾敬放學，質疑父母把員工當成免費保母。隨著輿論發酵，南韓網路論壇出現大量留言要求盛艾敬「必須退團」、「快點回中國」，A2O娛樂及製作人李秀滿則尚未就此事發布正式回應。

綜合媒體報導，據網路爆料，盛艾敬母親張靜名下的北京索菲思教育科技有限公司自2024年起拖欠員工薪資，經勞動仲裁達成還款協議後，僅履行三個月便再度違約。張靜、盛艾敬父親盛嘉川及其關聯公司累計被執行金額約345萬元。欠薪期間，盛艾敬仍持續參加舞蹈比賽、拍攝廣告，並赴南韓發展，與員工追討不到薪資的處境形成強烈對比。

一名自稱受害者家屬的網友表示，父親病重期間仍為討薪奔波，最後離世時，張靜僅轉帳1000元，讓家屬難以接受。另有前員工透露，自己不僅替盛艾敬母親工作，間接為她的出道之路付出，還曾被安排到學校接盛艾敬放學。相關爆料引發網友批評，痛批盛家把員工當成家政保母。

事件曝光後，南韓論壇出現要求盛艾敬退團的討論串，留言超過600層，不少網友認為，偶像團體成員的家庭爭議可能影響整體形象，要求她「不要在南韓活動」、「快點回中國」。但也有人認為盛艾敬年僅13歲，不應直接承擔父母的債務責任。

另有消息傳出，盛艾敬舞蹈圈友人透露，她近期因看到網路惡評而情緒崩潰，甚至多次打電話向家人哭訴。部分粉絲也出面澄清，稱她平時穿著平價服飾，舞室年卡費用不高，網路流傳的高額培訓費說法並不完全符合實際情況，呼籲外界不要將欠薪爭議轉化為對未成年人的人身攻擊。

張靜14日曾發文道歉，承認因經營問題產生債務糾紛，並承諾負責到底，但未提出具體還款時間表。另據網路流傳的公開資料，張靜名下限制高消費令已解除，但解除原因及債務是否獲得清償，仍無法僅憑現有資訊確認。

盛艾敬父母欠薪的消息引發南韓網友議論。（取材自微博）