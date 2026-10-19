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張愛玲1969年英文演講原聲首曝 溫和藏緊張 張迷激動無眠

中國新聞組／北京19日電
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張愛玲的文字廣為流傳，卻沒幾個人聽過她的聲音。（視頻截圖）
張愛玲的文字廣為流傳，卻沒幾個人聽過她的聲音。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

張愛玲1969年在美國的英文演講原聲片段首度曝光，錄音來源為哈佛施萊辛格圖書館，內容牽涉文學、變革與時代議題，迅速引發張迷熱烈討論。

許多人看過已故知名作家張愛玲的文字，但從沒聽過她的聲音。移居海外的央視前主持柴靜推出節目，講述張愛玲1952年為何出走香港，並首度曝光張1969年在美國英文演講原聲錄音片段，隨即在中文網路上熱傳。這是目前存世的張愛玲錄音第一次被發現和公布，原件存於哈佛施萊辛格圖書館。

張愛玲的原聲昨在網上被熱傳，大批張迷驚呼「終於聽到張愛玲本人的聲音了」，稱她的聲音溫和內斂，和文字裡的蒼涼犀利更形成強烈反差，「比聽到夢中情人的聲音還激動」、「是張迷今年秋天最驚喜的禮物」。

▲ 影片來源：YouTube＠柴静 Chai Jing

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合媒體報導，這段長達1小時12分鐘的錄音，來自哈佛大學拉德克利夫學院施萊辛格圖書館（Schlesinger Library, Harvard Radcliffe Institute）網站資料庫，音頻文檔署名用的是張愛玲當時已去世的美國丈夫Reyher姓氏。錄製於1969年4月1日，是張愛玲在拉德克利夫研究所所做一場英語演講。演講稿的文字版曾收錄在張愛玲與宋淇、鄺文美的書信集中，目前公開的只是其中幾個小片段。

在演講中，張愛玲談了中國現代文學、傳統與變革等話題，張愛玲用英語論述了舊事物雖在，但已「像舊衣服一樣不合身了」的觀察，並談論婚姻自主權、個人責任與家族義務的關係等議題，還提到中共的文藝路線、1949年後文藝創作環境的變化、五四運動的影響等。

這段錄音最初由播客節目「柴」在YouTube最新一期中使用，隨後引發二次傳播，目前流傳的均為片段，完整錄音尚未公布。另一段可能存在的錄音，據稱1971年萊昂博士為賴雅的事採訪張愛玲時也可能留有錄音，但下落不明，不知在誰手中。

不過這部分片段已經讓張迷興奮得睡不著，最普遍的反應是「有生之年終於聽到她的聲音」，聽眾形容她聲音溫和內斂、不疾不徐，和文字裡的蒼涼犀利形成強烈反差，紛紛留言：「一整個呆住」、「比聽到夢中情人的聲音還激動」、「這個秋天最驚喜的禮物」。

張愛玲1969年在美國英文演講的原聲錄音曝光。（視頻截圖）
張愛玲1969年在美國英文演講的原聲錄音曝光。（視頻截圖）

有張迷稱，她帶著舊時上海租界語調或英國口音，像英語極好的老派中國人，聲音細小、慢，幾分鐘就逗笑聽眾兩回、每句話精準深刻；文字冷、準、狠，聲音卻讓傳奇變成具體的人，有聽到呼吸聲，可能還有點緊張。

但該段錄音音質粗糙，底噪和電流聲明顯，被調侃成「助眠白噪音現場」，有網友稱很多人只能靠腦補聽清。有張迷說，張愛玲生前反感被當成談資，如今被圍觀聲音的熱鬧方向，與她本人的克制相悖。

明報引述長期從事張愛玲研究的香港學者梁慕靈說，「真的令人十分興奮，因為一直以來，學術界都在找尋張愛玲的聲音。」這為了解張愛玲在美國時期的翻譯研究與生活史，提供了珍貴的第一手聲音史料。

精華 FAQ

  • 這段錄音是張愛玲1969年4月1日在拉德克利夫研究所的英文演講片段，主談中國現代文學、傳統與變革、婚姻與責任，以及1949年後的文藝環境。

  • 因為許多人只讀過張愛玲的文字，從未聽過她的聲音，這次原聲首次曝光讓張迷十分激動，覺得她的聲音溫和內斂，和筆下冷峻犀利形成強烈反差。

  • 學者認為這是珍貴的第一手聲音史料，能補足張愛玲在美國時期的生活與翻譯研究線索，也有助於理解她的語氣、口音與當時的思想表達方式。

哈佛大學 香港

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