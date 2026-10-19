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魯迅文學獎得主涉抄襲英國作家 這些雷同文字被扒出

記者謝守真／綜合報導
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中國湖南省作家協會副主席沈念，曾以散文集「大湖消息」獲魯迅文學獎，近期遭豆瓣鑑抄...
中國湖南省作家協會副主席沈念，曾以散文集「大湖消息」獲魯迅文學獎，近期遭豆瓣鑑抄博主指稱，作品與英國作家貝克的「遊隼」有多處雷同。（取材自湖南日報微博）

AI摘要

文章摘要整理：

曾獲魯迅文學獎的沈念，其散文集《大湖消息》被指與英國作家貝克《遊隼》多處文字相似，相關出版社與作協已注意到爭議。

曾獲中國魯迅文學獎的散文集，竟被指與英國作家作品多處雷同。中國湖南省作家協會副主席沈念的作品「大湖消息」，遭豆瓣鑑抄（鑑定抄襲）博主指稱與英國作家貝克（John Alec Baker）的「遊隼」（The Peregrine）有多處相似內容。而曾刊登該作品的中國國家級文學期刊「人民文學」據報已注意到相關指控。

「濟南日報」旗下新媒體「新黃河」指出，中國社群網站與線上資料庫平台「豆瓣」的鑑抄博主「抒情的森林」10月上旬多次發文，指沈念2022年發表於「人民文學」的「大湖消息」，疑有多處內容與貝克的「遊隼」相似，並貼出文字對比圖，引發關注。

根據「抒情的森林」貼出的對比內容，貝克在「遊隼」中描述鳥類飛行時寫道，鳥兒「滑行、振翅，不規則地改變著方向，有時左右盤旋，有時朝單一方向順時針盤旋」；沈念則在「大湖消息」中寫道，鳥類「飛行、滑翔和振翅，會沒有規則地改變方向，有時交替左右盤旋，有時朝一個方向順時針轉」，「候鳥的飛行是最自由的舞蹈表演」。

另一組對比涉及椋鳥群的描寫。貝克以「黑色拳頭」形容椋鳥群，並寫道，鳥兒「一個狂野的甩身，他擺脫了椋鳥群，華麗地衝向南方，高高升入烏雲那明亮的鑲邊」；沈念的作品則寫道，黑色椋鳥群「像個緊攥的拳頭」，並描述「在驚馬奔逃般的甩身中，總有幾隻掉隊的同伴」，鳥群飛離後，為天空「鑲上流動的黑邊」。

新黃河報導，記者自10月12日起聯繫湖南省作家協會及北嶽文藝出版社，相關工作人員均表示已記錄此事，將向相關人員反映；截至報導刊出時，兩個單位均未正面回應。「人民文學」雜誌社工作人員10月16日回應稱，編輯部已注意到此事，但因其不負責具體工作，不清楚更多資訊。

公開資料顯示，沈念1979年出生於湖南岳陽，1999年開始發表作品，2007年加入中國作家協會，曾獲十月文學獎、華語青年作家獎、三毛散文獎等。他著有中短篇小說集「燈火夜馳」、「夜鴨停止呼叫」，散文集「大湖消息」、「世間以深為海」、「時間裡的事物」，以及長篇兒童小說「島上離歌」等。

報導指出，「岳陽日報」微信公眾號2022年8月25日報導，第八屆魯迅文學獎得獎名單當天在北京公布，沈念的「大湖消息」獲散文雜文獎。

魯迅文學獎創立於1997年，是中國具有最高榮譽的國家級文學獎之一，由中國作家協會主辦，每四年評選一次，該獎項與老舍文學獎、茅盾文學獎、曹禺戲劇文學獎並列為中國四大文學獎，獎項涵蓋中篇小說、短篇小說、報告文學、詩歌、散文雜文、文學理論評論及文學翻譯等類別。

中國湖南省作家協會副主席沈念的散文集「大湖消息」曾獲魯迅文學獎，近期被質疑與英國...
中國湖南省作家協會副主席沈念的散文集「大湖消息」曾獲魯迅文學獎，近期被質疑與英國作家貝克的「遊隼」有多處內容相似，引發抄襲疑雲。圖為沈念散文集「大湖消息」。（取材自湖南日報微博）

精華 FAQ

  • 被指涉抄襲的是沈念2022年發表於《人民文學》的散文集《大湖消息》。爆料者認為，書中多段關於鳥類飛行、椋鳥群等描寫，與英國作家貝克的《遊隼》存在明顯相似之處。

  • 對比內容包括鳥類飛行方式與椋鳥群描寫，例如「滑行、振翅、改變方向」與「黑色拳頭、流動的黑邊」等表述，被指與《遊隼》中的句子結構和意象高度接近，因此引發爭議。

  • 湖南省作家協會、北嶽文藝出版社都表示已記錄並會向相關人員反映，但未作正式回應；《人民文學》編輯部則稱已注意到此事，對細節情況暫不清楚。

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