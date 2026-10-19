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蘇州台灣美食節復刻夜市小吃 臭豆腐、蚵仔煎吸引年輕人

特派記者黃雅慧／蘇州即時報導
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第五屆台灣美食展活動上，黑糖珍珠奶茶、臭豆腐與蚵仔煎的傳統台灣小吃攤位前已經聚集...
第五屆台灣美食展活動上，黑糖珍珠奶茶、臭豆腐與蚵仔煎的傳統台灣小吃攤位前已經聚集長長人龍。（記者黃雅慧／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇州台灣美食節以62個攤位復刻台灣夜市小吃，吸引大批大陸年輕人排隊，並透過設備、食材與抖音宣傳擴大人氣。

新光天地蘇州主辦的第五屆台灣美食節16日開幕，匯聚超過60家台灣品牌，包含台灣四大夜市經典排隊小吃、特色茶飲等，其中18家台灣特色名店首次登陸中國大陸市場。通過設備、食材復刻台灣夜市。

蘇州新光天地運營方新越百貨（蘇州）有限公司的董事長費金基表示，這次有62個攤位，包括40個小吃攤、20個商品攤與兩個遊戲攤，是歷年規模最大的一次。去年第四屆美食節後，很多夜市攤主回到台灣分享，帶動更多人參與。

當晚18時，蘇州新光天地人潮多了起來，包括黑糖珍珠奶茶、臭豆腐與蚵仔煎的傳統台灣小吃攤位前已聚集長長人龍，其中以大陸年輕人居多。

主辦方表示，今年參與的夜市有花園夜市、萬華夜市、新營夜市與大東夜市等。因為大陸民眾還不能赴台旅遊，因此希望能創造出豐富性，讓民眾能通過活動感受台灣。而為因應大陸消費新趨勢，提升品質、價格平民化也是夜市特色。

要把台灣夜市在大陸地區復刻是不容易的過程，項目負責人陳威廷表示，除了食材運輸、取得之外，部分機械設備也全新訂製。他舉例，大陸原先沒有炸地瓜球的設備，因此特地跟台灣廠商取得專利在大陸製造，通過設備同步，讓台灣美食能真正做到復刻。

這次活動在宣傳方面也有所創新，過去主要是通過朋友圈營銷，參與者多是台灣民眾，這次他們加入抖音，參與者更多是大陸年輕人。依往年經驗，活動日均人流量有10萬人次，按16日觀察，相較去年同期多5倍人流。

台旅會也參與在美食節中，因今年台灣旅遊僅開放金門、馬祖，他們加強對金馬兩地旅遊的推廣，並邀請民眾在小紅書打卡，傳播台灣旅遊的美好。

精華 FAQ

  • 第五屆活動共設62個攤位，包含40個小吃攤、20個商品攤與2個遊戲攤，並匯聚超過60家台灣品牌，規模是歷年最大的一次。

  • 黑糖珍珠奶茶、臭豆腐與蚵仔煎攤位前都出現長長人龍，現場排隊者以大陸年輕人居多，顯示夜市小吃對年輕族群很有吸引力。

  • 主辦方除運送與採購食材外，也特別訂製設備，像炸地瓜球機器就是依專利在大陸製造；宣傳上則加入抖音，帶動更多大陸年輕人參與。

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