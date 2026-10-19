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全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚：愈來愈漂亮

中國新聞組／北京19日電
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全紅嬋 扎小辮亮相。（視頻截圖）
全紅嬋 扎小辮亮相。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

全紅嬋在上海出席品牌活動並上傳跳手指舞影片，因外型與氣質變化引發網友熱議；外界同時關注她的傷後恢復、訓練進度與2028年奧運目標。

「嬋寶長成大姑娘了！」中國跳水名將全紅嬋18日在上海出席品牌活動，並於當晚更新社群媒體，發布一段跳手勢舞的影片。時隔兩個月再度更新動態，19歲的全紅嬋以白色服裝搭配麻花辮亮相，外型與過去短髮、帶著嬰兒肥的模樣明顯不同，不少網友驚呼她長大了，氣質也有了變化。

錦觀新聞報導，全紅嬋當天在活動現場表現大方，不僅展現手勢舞，還用上海話向觀眾打招呼：「大家好，我是全紅嬋，來上海覺得很親切。」與半年前出席活動時略顯拘謹的模樣相比，她如今應對鏡頭及現場互動更加從容，也讓網友注意到她在外形與台風上的轉變。

▲ 影片來源：YouTube＠怡然（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

此次亮相，全紅嬋身形變化成為討論焦點。不少網友認為她清瘦了些，長髮與麻花辮造型也讓整體形象顯得更加成熟。當晚，全紅嬋也更新了社群媒體，上傳了一段自己跳手指舞的視頻，網友紛紛留言：「怎麼變得這麼漂亮了？」、「是大姑娘了，愈長愈好看」、「還是那個小孩嗎？變化太大了」。

全紅嬋去年11月參加全運會後，便未再出戰跳水賽事，公開露面的次數也明顯減少。她上一次入選國家隊是在去年5月，今年4月曾有官方消息指出，她仍在養傷。由於長時間未參加正式比賽，她的訓練進度與未來動向一直受到外界關注。有消息稱全紅嬋已回歸二沙訓練基地，並恢復減重訓練，主管教練仍是陳若琳，目標直指2028年洛杉磯奧運會。

全紅嬋時隔兩個月更新社群媒體，網友大讚「是大姑娘了」。（取材自微博）
全紅嬋時隔兩個月更新社群媒體，網友大讚「是大姑娘了」。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她以白色服裝搭配麻花辮現身，外型比過去短髮、帶嬰兒肥時更清瘦成熟，整體氣質也更自信從容，因此成為現場與網路討論焦點。

  • 現場她大方展示手勢舞，還用上海話向觀眾打招呼，展現親和力；當晚又更新社群媒體，上傳跳手指舞影片，讓粉絲看到她久違的近況。

  • 由於她自去年11月後未再參賽，外界關注她的傷勢與恢復情況；報導稱她已回到二沙訓練基地，並恢復減重訓練，目標指向2028年洛杉磯奧運會。

社群媒體 全紅嬋

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