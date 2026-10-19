手機設為靜音…在中國為何愈來愈多人拒接陌生來電？

愈來愈多人選擇拒接陌生來電。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 中國因推銷電話與詐騙頻仍，民眾對陌生來電愈發警惕，通話量與接聽率大幅下降，官方則持續加強攔截整治。

中國愈來愈多人選擇拒接陌生來電，甚至直接將手機設為靜音。數據顯示，2021年至2025年，中國移動通話業務總量下降逾30%，人均每日通話時長由12.6分鐘降至8.7分鐘，陌生來電接聽率更由每10人中有6.3人接聽，跌至僅2.8人。有人將這種現象稱為「電話恐懼症」，背後與推銷電話及電信詐騙頻繁有關。

觀察者網報導，工信部數據顯示，2025年信息通信行業累計攔截詐騙電話及短訊64.8億次，核查處置涉詐高風險電話卡近2億張、互聯網帳號超過4億個，並協助公安機關繳獲「貓池」設備21萬個、打擊犯罪窩點11.7萬個。

此外，2026年第二季度，全中國非應邀商業電子信息用戶投訴中，涉及欠款催收、貸款理財及保險推銷等金融類投訴佔76.5%。同期，工信部責令整改、督辦及處罰違規企業315家次，關停違規語音專線1034條、短訊端口762個。

上海市民胡先生的經歷反映了推銷電話對生活的困擾。2025年2月至3月，他每天平均接到銀行以私人手機及官方客服號碼撥打的兩至三通推銷電話，內容涉及貸款、分期及取現等業務。多次投訴未果後，他將銀行起訴至上海市浦東新區人民法院。經過約三個月的立案、審查及調解，胡先生最終獲銀行代理人當庭道歉，並獲賠5000元人民幣（約748美元）。他表示，希望提高違規撥打推銷電話的成本，促使相關機構重新考慮這類營銷方式是否值得。

中國青年報社會調查中心2024年一項涉及1335名受訪者的調查則顯示，56.6%受訪者曾對來電感到恐懼或遲疑，其中「00後」比率最高，達61.6%，「90後」則為58.5%。

不少網民分享應對方法，包括只接聽外賣及快遞等白名單號碼，其餘陌生來電一律屏蔽，也有人認為，真正有急事的人仍可透過短訊或即時通訊軟件聯絡。不過，亦有網民提醒，家中長者不宜將所有陌生來電全部拒接，以免錯過重要通知。

中國國家衛健委認證心理治療師曹大剛指出，電話屬於即時同步溝通方式，容易令人感到緊繃及有壓迫感；即時通訊軟件則容許使用者自行選擇回覆時間。當推銷及詐騙電話頻繁出現，人們便容易形成條件反射，一看到陌生號碼便先考慮風險。華東師範大學心理與認知科學學院教授徐光興亦表示，擔心廣告推銷及電信詐騙，是人們對陌生來電產生遲疑的原因之一。

愈來愈多人選擇拒接陌生來電。（取材自觀察者網）