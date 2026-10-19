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埃及街頭出現西北涼皮小攤 一碗16元 最高1天賣70份

中國新聞組／北京19日電
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馬女士買到的涼皮。（取材自極目新聞）
馬女士買到的涼皮。（取材自極目新聞）

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文章摘要整理：

中國人彭先生在埃及開羅擺賣西北涼皮，憑著調整口味與網路傳播走紅，一周內日銷量達60至70份，未來還計畫擴大經營。

埃及開羅街頭近日出現一間由中國人經營的西北涼皮小攤，吸引在當地旅遊及生活的中國人前往品嘗。一名中國遊客表示，涼皮每碗售130埃及鎊，折合人民幣約16元（約2.39美元），味道經過調整後更趨地道。攤主彭先生表示，小攤正式營業僅一周，原本希望每日能售出50份，近日受網上影片帶動，日銷量已穩定在60份左右，最高一天售出70份。

據極目新聞報導，正在埃及旅遊的中國遊客馬女士17日表示，她前兩日在開羅納賽爾城七區發現這間涼皮小攤，因覺得在埃及街頭遇見中國特色小吃相當新奇，遂拍片分享。她認為，中國人無論身處何地，都在努力生活。

馬女士說，她曾三度購買涼皮，首次品嘗時，可能因材料不齊全，味道尚未完全符合西北口味。其後，攤主根據顧客提出的改善意見作出調整，涼皮味道逐漸變得地道。她又指，當地一碗麵約售25元人民幣（約3.74美元），相比之下，涼皮售價相對便宜。

影片發布後，吸引不少在埃及的中國人前往光顧，甚至有顧客看過影片後，開車超過100公里專程購買。另有來自美國及南韓的網民留言，希望攤主到當地開店。彭先生亦回應，希望將來有機會把生意拓展至更多國家。

36歲的彭先生來自寧夏，之前已在埃及學習語言兩年，原本打算尋找翻譯工作，後來考慮到當地做生意的成本較低，決定嘗試經營小本生意。他與在埃及工作的姊姊商量後，選擇在中國人較集中的納賽爾城七區擺攤，最初考慮售賣包子、水餃等食品，最後決定主打較具地方特色的西北涼皮。

小攤初期由彭先生與姐姐試營運，每隔一天製作一次，附近居民可透過微信預訂。由於反應不俗，他們其後將父母接到埃及，一家四口共同經營。

彭先生表示，製作涼皮需要醒面、洗面等工序，全靠人手完成，過程耗時且繁複，姊姊一天最多只能製作50份。目前部分材料仍需從中國攜帶到埃及，增加成本，日後希望透過海運等方式降低開支。他強調，雖然售價看似較中國高，但與周邊餐館相比仍有價格優勢。

彭先生說，小攤正式營業至今僅一周，現時每日銷量約60份，最高達70份。如果日後銷量能穩定在100份左右，將考慮因應當地人口味推出改良產品；若生意持續理想，希望一家人未來能在埃及開設餐館。

精華 FAQ

  • 因為它出現在中國人較集中的納賽爾城七區，攤位由中國人經營，且在埃及街頭能吃到中國特色小吃相當少見，影片上網後也吸引不少中國人特地前往。

  • 每碗售130埃及鎊，折合約人民幣16元。攤主原本希望每天賣50份，營業一周後受影片帶動，日銷量已穩定在60份左右，最高一天賣到70份。

  • 彭先生原本在埃及學語言，想找翻譯工作，但考量當地做生意成本較低，便和姊姊先試賣涼皮；若日後銷量穩定在100份左右，將考慮推出改良產品並開設餐館。

埃及

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