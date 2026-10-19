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對市民訴求快速響應 北京接訴即辦 滿意提升至97.7%

中國新聞組／北京19日電
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2026北京接訴即辦改革論壇開幕式日前在北京國家會議中心舉行。（本報北京傳真）
2026北京接訴即辦改革論壇開幕式日前在北京國家會議中心舉行。（本報北京傳真）

AI摘要

文章摘要整理：

北京接訴即辦改革以12345熱線為核心，七年多來受理約2億件訴求，解決率與滿意率大幅提升，並與「每月一題」共同成為全球城市治理典型案例。

2026北京接訴即辦改革論壇近日舉辦，超過3200名嘉賓參會，其中包括來自70餘個國家的240餘名國際嘉賓。北京接訴即辦改革、「每月一題」入選全球城市治理典型案例。

2019年以來，北京建立起以12345市民服務熱線為主管道，對市民訴求快速響應、高效辦理、及時回饋和主動治理的為民服務機制，走出了一條以市民訴求驅動超大城市治理現代化的新路。改革實施七年多以來，12345熱線累計受理群眾和企業訴求大約2億件，訴求解決率則從53.1%，提升到97.3%，群眾滿意率從64.6%，提升到了97.7%。

本次論壇上發布「全球城市治理典型案例（2026）」。案例分為國際城市、中國城市兩部分，並收錄了三則關於北京接訴即辦的案例。案例中提到，北京接訴即辦是全球範圍內一項卓有意義的治理創新，它將公眾表達、政府回應與部門問責緊密聯繫起來，讓市民的切身經歷成為改善公共服務、審視政策制度的重要依據。

「城市治理是世界性的難題。」中國人民大學公共管理學院院長、教授嚴金明說，本項研究的案例材料全部來自一線實踐。課題組廣泛徵集各地素材，先後赴海內外42座城市調研、實地走訪，形成了豐富優質的城市治理案例庫。最終確定了國際都市案例22個，中國城市案例21個。其中，國際案例覆蓋五大洲，兼顧新興城市和韌性城市等情境；中國案例兼顧超大城市、轉型城市、邊疆城市和縣域城市等不同的類型，力求為各類城市提供可對照可借鑒的樣本。

在中國城市治理典型案例中，主要介紹了北京「每月一題」的改革成效。2021年，北京創新建立「每月一題」機制，將需要市級統籌解決的共性難題納入專項治理，推動相關部門完善政策，改進管理方式。

專項治理以來，北京累計完成2000餘項任務、推出500餘項政策，推動解決了一批長期積累、反覆發生的民生難題。

精華 FAQ

  • 其核心是以12345市民服務熱線為主管道，對市民與企業訴求進行快速響應、高效辦理、及時回饋與主動治理，讓問題從受理到解決形成閉環。

  • 改革實施七年多以來，12345熱線累計受理約2億件訴求，訴求解決率由53.1%提升至97.3%，群眾滿意率也由64.6%升至97.7%。

  • 「每月一題」把需要市級統籌解決的共性難題納入專項治理，推動部門完善政策與管理方式；截至目前已完成2000餘項任務、推出500餘項政策。

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