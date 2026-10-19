我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

中國機場運量比一比 白雲擠下浦東奪冠

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

廣州白雲機場前三季旅客量以6702.9萬人次超越浦東奪回全中國第一，並在新航廈與跑道投運、國際航線擴張下，有望持續領先。

據廣東發布，今年前三季統計顯示，廣州白雲國際機場旅客運量達6702.9萬人次，超越了上海浦東機場，成為全中國第一機場。預計隨著廣交會與APEC，廣州有望守住航空旅客輸送量全中國第一的寶座。

消息指出，2020年白雲機場以4376.8萬人次的旅客輸送量，終結亞特蘭大機場長達20年的霸主地位，成中國首個登上全球最繁忙機場榜首的樞紐。此後數年，白雲機場穩居中國國內第一梯隊，直至2024年，浦東國際航線復甦，以7678.7萬人次超越白雲機場，開啟兩年領跑期。隨著白雲機場T3航廈、第五跑道在2025年10月投運，白雲機場運力瓶頸打破，設計容量提升至1.2億人次。

最新統計顯示，2026年前三季廣州白雲國際機場累計旅客輸送量達6702.9萬人次，同比增長9.7%，旅客輸送量躍居全中國機場首位。

目前白雲機場國際航線聚焦共建「一帶一路」國家、RCEP區域，重點拓展東南亞、中亞、中東、非洲等全球航空需求增長最快區域。2026年1月至8月，白雲機場新開、加密國際客運航線超過30條。截至9月，白雲機場口岸國際及地區通航點突破100個，新增海防、西哈努克、古晉、比斯凱克、魯安達等航點，已成中國南方前往東南亞、非洲、中東、大洋洲的第一門戶。

據估計，第140屆廣交會及APEC峰會臨近，白雲機場的客流將迎來一輪新的增長潮有望助推廣州守住航空旅客輸送量全中國第一的寶座。

精華 FAQ

  • 據最新統計，廣州白雲國際機場今年前三季累計旅客輸送量達6702.9萬人次，已超越上海浦東機場，重新成為全中國旅客運量第一的機場。

  • 白雲機場在T3航廈與第五跑道於2025年10月投運後，運力瓶頸被打破；同時國際航線持續加密，前三季旅客量年增9.7%，帶動整體排名回升。

  • 文章指出，廣交會與APEC峰會臨近，預料將帶來新一波客流；此外白雲機場持續拓展東南亞、中亞、中東與非洲等航線，也有助鞏固領先地位。

APEC 亞特蘭大

上一則

蘇州台灣美食節復刻夜市小吃 臭豆腐、蚵仔煎吸引年輕人

下一則

高市早苗向靖國神社供奉祭祀費 中官媒：愈來愈像邪教

延伸閱讀

告別百年「寒酸」 布班克機場新航廈啟用

告別百年「寒酸」 布班克機場新航廈啟用
全球20佳機場貴賓室 紐約拉瓜地亞機場奪冠 羅馬居亞

全球20佳機場貴賓室 紐約拉瓜地亞機場奪冠 羅馬居亞
工博會等多項活動吸人潮 上海浦東機場外籍入境創高

工博會等多項活動吸人潮 上海浦東機場外籍入境創高
十一期間近9萬人次外籍客經上海入境 免簽占近6成

十一期間近9萬人次外籍客經上海入境 免簽占近6成

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境