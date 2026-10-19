中國機場運量比一比 白雲擠下浦東奪冠

AI摘要 文章摘要整理： 廣州白雲機場前三季旅客量以6702.9萬人次超越浦東奪回全中國第一，並在新航廈與跑道投運、國際航線擴張下，有望持續領先。

據廣東發布，今年前三季統計顯示，廣州白雲國際機場旅客運量達6702.9萬人次，超越了上海浦東機場，成為全中國第一機場。預計隨著廣交會與APEC ，廣州有望守住航空旅客輸送量全中國第一的寶座。

消息指出，2020年白雲機場以4376.8萬人次的旅客輸送量，終結亞特蘭大 機場長達20年的霸主地位，成中國首個登上全球最繁忙機場榜首的樞紐。此後數年，白雲機場穩居中國國內第一梯隊，直至2024年，浦東國際航線復甦，以7678.7萬人次超越白雲機場，開啟兩年領跑期。隨著白雲機場T3航廈、第五跑道在2025年10月投運，白雲機場運力瓶頸打破，設計容量提升至1.2億人次。

最新統計顯示，2026年前三季廣州白雲國際機場累計旅客輸送量達6702.9萬人次，同比增長9.7%，旅客輸送量躍居全中國機場首位。

目前白雲機場國際航線聚焦共建「一帶一路」國家、RCEP區域，重點拓展東南亞、中亞、中東、非洲等全球航空需求增長最快區域。2026年1月至8月，白雲機場新開、加密國際客運航線超過30條。截至9月，白雲機場口岸國際及地區通航點突破100個，新增海防、西哈努克、古晉、比斯凱克、魯安達等航點，已成中國南方前往東南亞、非洲、中東、大洋洲的第一門戶。

據估計，第140屆廣交會及APEC峰會臨近，白雲機場的客流將迎來一輪新的增長潮有望助推廣州守住航空旅客輸送量全中國第一的寶座。