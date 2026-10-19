全球供應量吃緊 中國成品油出口大增近4成

中國9月成品油出口量年增39.4%，達716.2萬噸，其中柴油出口量年增262.3%，創2023年2月以來新高。圖為中國石化天津廠區。（取材自中國石化官網）

AI摘要 文章摘要整理： 受中東衝突推升全球供應壓力影響，中國9月成品油出口大增，柴油尤其強勁，但前三季總量仍年減，且10月政策變化增添後續不確定性。

伊朗 戰爭及其他衝突推升全球成品油供應壓力，中國9月成品油出口量年增39.4%，達716.2萬噸，其中柴油出口量年增262.3%，達185萬噸，創2023年2月以來新高。不過，中國今年前三季成品油出口總量仍年減3.7%，10月出口政策變化也為後續供應增添變數。

路透指出，中國是亞洲主要成品油出口國。而因應中東局勢帶來的供應風險，中國3月中旬限制柴油、汽油及航空燃油等成品油出口，以保障國內供應，隨後於7月中旬放寬相關出口限制。

中國海關總署最新數據顯示，9月成品油出口量較前月增加19%，達716.2萬噸，延續8月601萬噸以來的成長趨勢。成品油包括柴油、汽油、航空燃油及船用燃料。今年前三季，中國成品油出口總量為4140.2萬噸，年減3.7%。

細分產品，中國9月汽油、柴油及航空燃油出口總量為441萬噸，年增56%，高於2025年月均約300萬噸的水準。柴油出口大幅成長，9月出口量年增262.3%，達185萬噸，創2023年2月以來新高。今年前三季柴油出口總量為668萬噸，年增31.6%。

彭博月初曾引述消息報導，中國業者取消部分原定10月出口的石油 產品，包括汽油及柴油。亞洲燃油市場供應趨緊之際，汽柴油近月價差攀高，反映近期燃油供應偏緊的市場情況。

隨後，路透9日引述交易人士指出，中國在「十一」假期短暫暫停成品油出口後，預計恢復出口。消息人士指出，中國10月核准出口的汽油、柴油及航空燃油合計約370萬噸。

中國海關數據也指出，9月液化天然氣（LNG）進口量年減1.4%，至561萬噸。而今年前三季，LNG進口總量為4462萬噸，年減5.8%。