我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

全球供應量吃緊 中國成品油出口大增近4成

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國9月成品油出口量年增39.4%，達716.2萬噸，其中柴油出口量年增262....
中國9月成品油出口量年增39.4%，達716.2萬噸，其中柴油出口量年增262.3%，創2023年2月以來新高。圖為中國石化天津廠區。（取材自中國石化官網）

AI摘要

文章摘要整理：

受中東衝突推升全球供應壓力影響，中國9月成品油出口大增，柴油尤其強勁，但前三季總量仍年減，且10月政策變化增添後續不確定性。

伊朗戰爭及其他衝突推升全球成品油供應壓力，中國9月成品油出口量年增39.4%，達716.2萬噸，其中柴油出口量年增262.3%，達185萬噸，創2023年2月以來新高。不過，中國今年前三季成品油出口總量仍年減3.7%，10月出口政策變化也為後續供應增添變數。

路透指出，中國是亞洲主要成品油出口國。而因應中東局勢帶來的供應風險，中國3月中旬限制柴油、汽油及航空燃油等成品油出口，以保障國內供應，隨後於7月中旬放寬相關出口限制。

中國海關總署最新數據顯示，9月成品油出口量較前月增加19%，達716.2萬噸，延續8月601萬噸以來的成長趨勢。成品油包括柴油、汽油、航空燃油及船用燃料。今年前三季，中國成品油出口總量為4140.2萬噸，年減3.7%。

細分產品，中國9月汽油、柴油及航空燃油出口總量為441萬噸，年增56%，高於2025年月均約300萬噸的水準。柴油出口大幅成長，9月出口量年增262.3%，達185萬噸，創2023年2月以來新高。今年前三季柴油出口總量為668萬噸，年增31.6%。

彭博月初曾引述消息報導，中國業者取消部分原定10月出口的石油產品，包括汽油及柴油。亞洲燃油市場供應趨緊之際，汽柴油近月價差攀高，反映近期燃油供應偏緊的市場情況。

隨後，路透9日引述交易人士指出，中國在「十一」假期短暫暫停成品油出口後，預計恢復出口。消息人士指出，中國10月核准出口的汽油、柴油及航空燃油合計約370萬噸。

中國海關數據也指出，9月液化天然氣（LNG）進口量年減1.4%，至561萬噸。而今年前三季，LNG進口總量為4462萬噸，年減5.8%。

精華 FAQ

  • 主要是伊朗戰爭及其他衝突推升全球成品油供應壓力，亞洲燃油市場供應趨緊，加上中國7月中旬放寬出口限制，帶動9月出口量年增39.4%。

  • 9月柴油出口量年增262.3%，達185萬噸，創2023年2月以來新高，反映海外柴油需求與供應缺口擴大，也使成品油出口結構明顯偏向柴油。

  • 今年前三季中國成品油出口總量為4140.2萬噸，年減3.7%；LNG進口總量為4462萬噸，年減5.8%，顯示能源貿易仍受政策與市場波動影響。

石油 伊朗

上一則

與「壯王」有交集 廣西前副主席黃日波退休2年被查 惹倒查聯想

下一則

中國總理李強訪烏茲別克 推進中吉烏鐵路

延伸閱讀

路透：中國將恢復10月燃油出口 總計約370萬噸

路透：中國將恢復10月燃油出口 總計約370萬噸
國際能源署：全球柴油供應緊張將持續至明年

國際能源署：全球柴油供應緊張將持續至明年
中國9月出口大增36% 優於預期

中國9月出口大增36% 優於預期
IEA：柴油、燃料供應吃緊到2027年

IEA：柴油、燃料供應吃緊到2027年

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境