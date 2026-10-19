中留學生在俄課堂披旭日旗 惹眾怒…鞠躬道歉仍被遣返

中國留學生披旭日旗上課，本人鞠躬道歉。（取材自都市快報橙柿互動）

AI摘要 文章摘要整理： 莫斯科國立大學一名中國留學生在課堂展示旭日旗與日本軍帽、疑似宣揚台獨並與同學衝突，遭校方調查後已被遣返，事件也引發中國官媒與網民強烈批評。

莫斯科國立大學歷史系一名中國留學生 在中國十一慶典活動及多個課堂上，身披象徵日本 軍國主義的旭日旗、擺放舊日本軍帽，並向師生宣傳台獨思想，引發其他中國留學生 強烈不滿。事後該名留學生雖發視頻鞠躬道歉，但被批無誠意。經該校中國學生學者聯誼會要求校方追責，莫大已啟動正式調查程序。據披露，涉事學生是南京人，已被遣返。事件傳回中國，在網上引發眾怒，多家官媒發聲，點讚海外學生「棒打『精日』和台獨」的行為。

據官媒環球時報引述知情人士表示，事發在10月14日莫大歷史系亞非歷史課堂上，涉事男學生陳某某坐在前排，將旭日旗披在身上，並擺放一頂舊日本軍帽，引發在場其他中國留學生不滿，但陳某某拒不收斂，還實施肢體暴力行為並以日語辱罵。

「事發後，在場中國同學將他控制住，隨後在在場中國同學的強烈要求下，他錄製了一段『不痛不癢』的道歉視頻，但他戴著口罩遮掩，且僅表示以後不在課堂上做出類似舉動，並以旗子是俄羅斯人送他的生日禮物為由拒絕交出或自行銷毀。」上述知情人士稱。

由於陳某某行為引起群憤，不少同學實名向學聯舉報該學生的行為。事發當日，莫大中國學聯就此事向校方和院系管理層表達嚴正關切，並提交留俄中國學生聯名簽署請願書給莫大歷史系行政部門，請校方務必依照校規校紀進行處置。莫大校方表示，此事違反學校教學理念，學校將盡快調查情況。據披露，陳某某已被遣返。

中國留學生披旭日旗上課，本人鞠躬道歉。（取材自都市快報橙柿互動）

「令我們感到憤怒的是，他還是江蘇南京人，侵華日軍曾在他的家鄉製造了慘絕人寰的大屠殺。」上述相關知情人士反映，陳某某在在莫斯科國立大學俄語與文學系就讀預科時，就多次對俄羅斯老師表達支持「台獨」觀點。十一當天，陳某某就曾於課堂內身披象徵日本軍國主義的旭日旗進行公開展示，7日課上還攜帶一面台獨旗幟。

環球時報報導指出，從陳某某微信帳號截圖可以看出，其表現出強烈的「精日情結」。不僅其微信頭像為身著黑色日式傳統服飾的個人照片，其個性簽名為反法西斯戰爭時期為日軍江田島海軍兵學校校歌的日語歌詞，陳某某的朋友圈還用繁體字，在社交平台展示傳播宣揚日本軍國主義的敏感物品。這些行為都充分反映出陳某某具有明顯的「精日」與「台獨」傾向。

此事傳回中國並經媒體披露後，多家官媒發聲譴責。解放軍官方帳號「鈞正平」評論稱，無論身處哪個國家，為軍國主義張目都是對人類良知的公然冒犯。環球時報評論則稱「海外青年學子為捍衛民族歷史尊嚴挺身而出的行為，值得全社會肯定與點讚」，並要求校方嚴肅追責。

中國留學生披旭日旗上課，本人鞠躬道歉。（取材自都市快報橙柿互動）