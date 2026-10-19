「最快女護士」破西安馬拉松紀錄並奪冠 發文「步履不停」

張水華奪得西安馬拉松冠軍。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 前「最快女護士」張水華在2026年西安馬拉松以2小時29分07秒奪冠，刷新個人最佳與賽會紀錄，並以10萬元獎金延續轉型職業跑者後的成績。

2026年西安馬拉松18日7時30分開跑，曾被稱為「最快女護士」、後離職轉型職業跑者的張水華以2小時29分07秒的成績奪得女子組冠軍，刷新個人最好成績，並且打破賽會紀錄，獲得10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元）獎金。其社交平台帳號第一時間發布她衝線奪冠的畫面，配文「繼續向前，步履不停」。

張水華上一次參加全程馬拉松，已經是今年3月29日的事情了，當時，張水華在廣西柳州全程馬拉松獲得女子組冠軍，獲得冠軍，獎金3萬+價值10萬元的車。

從那之後，張水華再也沒有參加全程馬拉松，也沒有拿到全馬的冠軍，外界對她的質疑也是越來越多。不過經過夏訓之後，她重新出發，9月28日參加陝西延安紅色半程馬拉松，獲得亞軍。

18日=的西安馬拉松，張水華的發揮非常出色，最終以2小時29分07秒成績奪得冠軍，不僅打破了2小時29分37的賽會紀錄，更是刷新2小時30分37的Pb，這也是她第一次跑進230大關。

奪冠之後，張水華拿到8萬元的冠軍獎金，還有2萬元的破紀錄獎金，總收入達到10萬元。賽後，張水華表示，自己特別努力，再加上天時地利人和，賽道上有很多人給自己加油，特別是快到終點，快跑不動的時候。

南都此前報導，2025年，「最快女護士」張水華在哈爾濱馬拉松比賽獲國內女子組冠軍，賽後哭訴「望領導支持調休跑馬拉松」，持續引發關注。2025年12月10日，福建醫科大學附屬第一醫院通報，依規依紀對張水華違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休問題進行處理。

2026年1月2日，張水華宣布辭職。此後，她現身重慶馬拉松、南京北岸馬拉松等賽事，開啟直播和商業活動，成為特步簽約運動員。3月8日婦女節，張水華在南京北岸馬拉松比賽上，獲得女子全程馬拉松亞軍。她曬出自己在馬拉松比賽中的跑姿，並發文稱：「用速度和獎牌定義自己的光芒。」

3月22日上午，張水華征戰浙江麗水馬拉松，贏得女子組第一名。這是她今年1月2日宣布辭職後，贏得的首個馬拉松比賽冠軍。