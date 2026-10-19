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2小時03分10秒 「北馬」紀錄被刷新 也創中國最快成績

中國新聞組／北京19日電
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2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽18日在北京舉行。圖為男子組冠軍衣索比亞選手...
2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽18日在北京舉行。圖為男子組冠軍衣索比亞選手托拉在比賽中衝線。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

2026北京馬拉松由衣索比亞名將托拉以2小時03分10秒奪冠，刷新賽會紀錄並創中國境內最快成績，中國選手李大林與次仁措姆也有亮眼表現。

2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽18日在北京舉行，3.2萬名跑者由天安門廣場出發。衣索比亞名將托拉以2小時03分10秒衝線奪冠，不但刷新北京馬拉松男子組賽會紀錄，更創下中國境內馬拉松賽事最快成績。衣索比亞選手包辦男子組前三名，亞軍及季軍亦打破原有賽會紀錄。

新京報報導，今年北馬參賽陣容星光熠熠，組委會多名特邀選手都具備衝擊賽會紀錄的實力。其中，名氣最大的是托拉，他是2022年俄勒岡田徑世錦賽、2024年巴黎奧運雙金得主，全馬最好成績為2小時02分59秒。

2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽18日在北京舉行。圖為男子組冠軍衣索比亞選手...
2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽18日在北京舉行。圖為男子組冠軍衣索比亞選手托拉在比賽中衝線。（新華社）

現年35歲的托拉賽前曾表示，希望挑戰中國境內最快的男子馬拉松成績。此前紀錄由肯尼亞選手菲力蒙．基普圖．基普丘姆巴（Philimon Kiptoo Kipchumba）於2023年上海馬拉松創下，成績為2小時05分35秒。托拉最終以2小時03分10秒完賽，將紀錄大幅推前。

比賽開始後，十多名選手組成領跑集團，跑至15公里處，集團縮減至6人，包括托拉及另外兩名衣索比亞選手，以及中國選手楊克古、毛金虎等人。至20公里處，三名衣索比亞選手逐漸拉開距離；31公里處，托拉進一步加速，獨自領跑，最終率先衝線。

2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽18日在北京舉行。圖為參賽選手陸續抵達終點。...
2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽18日在北京舉行。圖為參賽選手陸續抵達終點。。（新華社）

衣索比亞選手埃德里斯以2小時04分34秒獲得亞軍，阿達內則以2小時05分10秒取得季軍，兩人的成績同樣超越原有北京馬拉松男子組賽會紀錄。此前，賽會紀錄為肯亞選手基索里奧於2019年創下的2小時07分06秒。按照賽事獎勵政策，男女組冠軍各可獲5萬美元獎金，若打破賽會紀錄，另可獲6萬元人民幣（約8970美元）獎勵。

中國男子組方面，個人報名參賽的李大林以2小時08分30秒奪得第一名，成為本屆賽事一匹「黑馬」。他表示，跑過25公里後感覺身體狀態良好，遂按自己的節奏逐步追趕，至38公里處超越領跑的蔣發坤，最後兩公里則全力堅持，確保不被反超。李大林原本只希望跑進2小時10分，對最終成績感到意外。他計畫參加12月6日舉行的上海馬拉松，並希望挑戰2小時06分。

10月18日，冠軍衣索比亞選手托拉（上中）、亞軍衣索比亞選手穆克塔爾·伊德里斯（...
10月18日，冠軍衣索比亞選手托拉（上中）、亞軍衣索比亞選手穆克塔爾·伊德里斯（上左）、季軍衣索比亞選手加布雷（上右）和頒獎嘉賓肯尼亞馬拉松運動員塞巴斯蒂安·薩維在男子組頒獎儀式上合影。（新華社）

女子組方面，衣索比亞選手根納赫以2小時20分36秒奪冠，成功衛冕。中國選手次仁措姆以2小時23分48秒完賽，取得中國女子組第一名，並刷新個人最佳成績；路穎則獲中國女子組亞軍。次仁措姆不久前才在亞運女子馬拉松取得銀牌，備戰北京馬拉松的時間有限，仍成功突破個人紀錄。

此外，曾在正式馬拉松比賽中跑進2小時的肯亞名將塞巴斯蒂安．薩維（Sabastian Sawe）雖未參賽，仍留在北京，先後到北京大學及天壇與中國跑者交流，分享比賽、配速及訓練經驗，並向中國跑步愛好者送上祝福。

2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽18日在北京舉行。圖為男子組冠軍衣索比亞選手...
2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽18日在北京舉行。圖為男子組冠軍衣索比亞選手托拉在比賽中衝線。（新華社）

精華 FAQ

  • 男子組由衣索比亞名將托拉奪冠，完賽成績是2小時03分10秒，不僅刷新北京馬拉松男子組賽會紀錄，也創下中國境內馬拉松賽事的最快成績。

  • 衣索比亞選手埃德里斯以2小時04分34秒拿下亞軍，阿達內以2小時05分10秒獲季軍，兩人的成績同樣都超越原有北京馬拉松男子組賽會紀錄。

  • 中國男子組由李大林以2小時08分30秒奪得第一，表現超出預期；女子組則由次仁措姆以2小時23分48秒拿下中國第一，並刷新個人最佳成績。

巴黎奧運 天安門 衣索比亞

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