全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
全紅嬋時隔2個月更新動態，赴上海活動以麻花辮新造型亮相，展現更成熟的台風，也引發外界對其養傷、減重訓練與未來賽事規劃的關注。
AI摘要
文章摘要整理：
全紅嬋時隔2個月更新動態，赴上海活動以麻花辮新造型亮相，展現更成熟的台風，也引發外界對其養傷、減重訓練與未來賽事規劃的關注。
「嬋寶長成大姑娘了！」中國跳水名將全紅嬋18日在上海出席品牌活動，並於當晚更新社群媒體，發布一段跳手勢舞的影片。時隔兩個月再度更新動態，19歲的全紅嬋以白色服裝搭配麻花辮亮相，外型與過去短髮、帶著嬰兒肥的模樣明顯不同，不少網友驚呼她長大了，氣質也有了變化。
▲ 影片來源：YouTube＠怡然（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
錦觀新聞報導，全紅嬋當天在活動現場表現大方，不僅展現手勢舞，還用上海話向觀眾打招呼：「大家好，我是全紅嬋，來上海覺得很親切。」與半年前出席活動時略顯拘謹的模樣相比，她如今應對鏡頭及現場互動更加從容，也讓網友注意到她在外形與台風上的轉變。
此次亮相，全紅嬋身形變化成為討論焦點。不少網友認為她清瘦了些，長髮與麻花辮造型也讓整體形象顯得更加成熟。當晚，全紅嬋也更新了社群媒體，上傳了一段自己跳手指舞的視頻，網友紛紛留言：「怎麼變得這麼漂亮了？」、「是大姑娘了，愈長愈好看」、「還是那個小孩嗎？變化太大了」。
全紅嬋去年11月參加全運會後，便未再出戰跳水賽事，公開露面的次數也明顯減少。她上一次入選國家隊是在去年5月，今年4月曾有官方消息指出，她仍在養傷。由於長時間未參加正式比賽，她的訓練進度與未來動向一直受到外界關注。有消息稱全紅嬋已回歸二沙訓練基地，並恢復減重訓練，主管教練仍是陳若琳，目標直指2028年洛杉磯奧運會。
她以白色服裝搭配麻花辮登場，整體看起來比過去短髮、帶嬰兒肥時更清瘦成熟，也因此被不少網友形容為「長成大姑娘了」。 全紅嬋在現場不僅大方跳手勢舞，還用上海話向觀眾打招呼，表示來上海覺得很親切，與半年前略顯拘謹的表現相比更從容。 由於她長時間未參加正式比賽，訓練與復出進度備受關注；消息稱她已回二沙基地恢復減重訓練，主管教練仍是陳若琳，目標指向2028年洛杉磯奧運會。
精華 FAQ
她以白色服裝搭配麻花辮登場，整體看起來比過去短髮、帶嬰兒肥時更清瘦成熟，也因此被不少網友形容為「長成大姑娘了」。
全紅嬋在現場不僅大方跳手勢舞，還用上海話向觀眾打招呼，表示來上海覺得很親切，與半年前略顯拘謹的表現相比更從容。
由於她長時間未參加正式比賽，訓練與復出進度備受關注；消息稱她已回二沙基地恢復減重訓練，主管教練仍是陳若琳，目標指向2028年洛杉磯奧運會。
上一則