全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 全紅嬋時隔2個月更新動態，赴上海活動以麻花辮新造型亮相，展現更成熟的台風，也引發外界對其養傷、減重訓練與未來賽事規劃的關注。

「嬋寶長成大姑娘了！」中國跳水名將全紅嬋 18日在上海出席品牌活動，並於當晚更新社群媒體 ，發布一段跳手勢舞的影片。時隔兩個月再度更新動態，19歲的全紅嬋以白色服裝搭配麻花辮亮相，外型與過去短髮、帶著嬰兒肥的模樣明顯不同，不少網友驚呼她長大了，氣質也有了變化。

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錦觀新聞報導，全紅嬋當天在活動現場表現大方，不僅展現手勢舞，還用上海話向觀眾打招呼：「大家好，我是全紅嬋，來上海覺得很親切。」與半年前出席活動時略顯拘謹的模樣相比，她如今應對鏡頭及現場互動更加從容，也讓網友注意到她在外形與台風上的轉變。

此次亮相，全紅嬋身形變化成為討論焦點。不少網友認為她清瘦了些，長髮與麻花辮造型也讓整體形象顯得更加成熟。當晚，全紅嬋也更新了社群媒體，上傳了一段自己跳手指舞的視頻，網友紛紛留言：「怎麼變得這麼漂亮了？」、「是大姑娘了，愈長愈好看」、「還是那個小孩嗎？變化太大了」。

全紅嬋去年11月參加全運會後，便未再出戰跳水賽事，公開露面的次數也明顯減少。她上一次入選國家隊是在去年5月，今年4月曾有官方消息指出，她仍在養傷。由於長時間未參加正式比賽，她的訓練進度與未來動向一直受到外界關注。有消息稱全紅嬋已回歸二沙訓練基地，並恢復減重訓練，主管教練仍是陳若琳，目標直指2028年洛杉磯奧運會。

全紅嬋時隔兩個月更新社群媒體，網友大讚「是大姑娘了」。（取材自微博）