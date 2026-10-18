我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再拉普亭一把 傳美拋出俄烏和談新構想 歐洲強烈反對

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

行情變了？中媒：蘋果摺疊機 黃牛轉賣溢價縮水

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果執行董事長庫克（中）在上海探訪了遊戲開發商米哈遊。（取材自澎湃新聞）
蘋果執行董事長庫克（中）在上海探訪了遊戲開發商米哈遊。（取材自澎湃新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

iPhone Duo在中國預購首日引發搶購與黃牛轉售熱潮，但溢價迅速回落，市場仍在等待正式開賣後的實際供需表現。

蘋果首款折疊手機iPhone Duo 16日晚間在中國開放預購，首批現貨迅速被搶購一空，中國二手平台甚至出現加價逾7000元（人民幣，下同）的轉售價格。不過，陸媒報導，17日中國黃牛加價幅度已從早期數萬元回落至約3000元；相關交易群中尋求轉手者較多，多數高溢價交易尚未真正成交，市場仍在觀望23日正式開賣後的行情。

中國財經周刊財經天下指，iPhone Duo開放預購後，大量消費者湧入蘋果官網及電商平台搶購，部分消費者反映頁面無法載入，中國多地門市也顯示無法取貨。有消費者表示，僅晚約10分鐘下單，預計出貨日期便已排至11月28日；蘋果官網郵寄訂單則已排至2027年1月。

首批搶到貨的消費者已開始加價轉售。一名山西消費者以1萬7999元購入512GB星光白色版本，預計10月23日到貨，並加價5000元出售；其他二手平台也有512GB版本開價25500元，較官方定價高出逾7000元。

iPhone Duo中國國行版提供256GB、512GB、1TB及2TB四種容量，官方售價分別為1萬5999元、1萬7999元、2萬1499元及2萬6499元。

報導指，相關交易群中尋求轉手者較多，多數高溢價交易尚未真正成交。一名北京數位產品收購商表示，目前市場普遍加價約3000元；另一名二手交易參與者則說，首發當天可能仍有數千元溢價，後續須觀察市場行情及消費者反應。

快科技則指，iPhone Duo在9月公布後，「得物」App上的1TB版本預售報價一度達7萬9999元，較官方定價高出萬元以上；如今多名黃牛加價幅度已降至約3000元，並承諾首銷當天交貨。

中國智慧手機業者李能表示，首批現貨難以搶購可能與蘋果產能不足有關。iPhone Duo的鉸鏈由100多個精密零件組成，並採用3D列印工藝，製程複雜可能影響製造良率，產能提升也需要時間。

iPhone Duo採橫向書本式摺疊設計，展開後內螢幕為7.6吋，搭載A20 Pro晶片，並採用螢幕下鏡頭技術。該機僅支援eSIM，沒有實體SIM卡槽及長焦鏡頭，內螢幕取消Face ID，改採側邊指紋辨識。

李能表示，蘋果掌握作業系統、晶片、硬體、開發工具及應用程式分發管道，在軟硬體整合方面具有優勢，有助開發者為摺疊螢幕調整應用程式。三星、華為、小米及OPPO等手機廠商早已投入摺疊手機市場，蘋果此次加入後，軟體適配及生態系整合也受到關注。

精華 FAQ

  • 雖然首批現貨被搶空，但多數高價轉售尚未真正成交，交易群中尋求轉手者反而較多，加上市場正在觀望23日正式開賣後供貨情況，因此加價幅度從早期數萬元降至約3000元。

  • 報導引述業者說法指出，iPhone Duo的鉸鏈由100多個精密零件組成，還採用3D列印工藝，製程複雜可能影響良率；同時蘋果若要快速擴產，也需要一定時間。

  • iPhone Duo採橫向書本式摺疊設計，展開後內螢幕7.6吋，搭載A20 Pro晶片，僅支援eSIM。國行版售價從256GB的1萬5999元到2TB的2萬6499元不等。

iPhone 電商

上一則

歐盟：更大力度限制中商品進口 北京：別想施壓換好處

下一則

梅艷芳骨灰遭竊3個月 香港警方鎖定嫌犯「潛逃東南亞」

延伸閱讀

iPhone Duo中國預購開跑 京東逾200萬人預約 二手價喊破3萬

iPhone Duo中國預購開跑 京東逾200萬人預約 二手價喊破3萬
iPhone Duo預售癱瘓官網 庫克訪上海證實：蘋果折疊機全中國製造

iPhone Duo預售癱瘓官網 庫克訪上海證實：蘋果折疊機全中國製造
蘋果折疊手機在中國開賣秒空 預購發貨排到明年

蘋果折疊手機在中國開賣秒空 預購發貨排到明年
蘋果首款折疊機有多搶手？iPhone Duo預購幾分鐘 交貨排到明年1月底

蘋果首款折疊機有多搶手？iPhone Duo預購幾分鐘 交貨排到明年1月底

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到