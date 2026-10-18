行情變了？中媒：蘋果摺疊機 黃牛轉賣溢價縮水

蘋果執行董事長庫克（中）在上海探訪了遊戲開發商米哈遊。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： iPhone Duo在中國預購首日引發搶購與黃牛轉售熱潮，但溢價迅速回落，市場仍在等待正式開賣後的實際供需表現。

蘋果首款折疊手機iPhone Duo 16日晚間在中國開放預購，首批現貨迅速被搶購一空，中國二手平台甚至出現加價逾7000元（人民幣，下同）的轉售價格。不過，陸媒報導，17日中國黃牛加價幅度已從早期數萬元回落至約3000元；相關交易群中尋求轉手者較多，多數高溢價交易尚未真正成交，市場仍在觀望23日正式開賣後的行情。

中國財經周刊財經天下指，iPhone Duo開放預購後，大量消費者湧入蘋果官網及電商 平台搶購，部分消費者反映頁面無法載入，中國多地門市也顯示無法取貨。有消費者表示，僅晚約10分鐘下單，預計出貨日期便已排至11月28日；蘋果官網郵寄訂單則已排至2027年1月。

首批搶到貨的消費者已開始加價轉售。一名山西消費者以1萬7999元購入512GB星光白色版本，預計10月23日到貨，並加價5000元出售；其他二手平台也有512GB版本開價25500元，較官方定價高出逾7000元。

iPhone Duo中國國行版提供256GB、512GB、1TB及2TB四種容量，官方售價分別為1萬5999元、1萬7999元、2萬1499元及2萬6499元。

報導指，相關交易群中尋求轉手者較多，多數高溢價交易尚未真正成交。一名北京數位產品收購商表示，目前市場普遍加價約3000元；另一名二手交易參與者則說，首發當天可能仍有數千元溢價，後續須觀察市場行情及消費者反應。

快科技則指，iPhone Duo在9月公布後，「得物」App上的1TB版本預售報價一度達7萬9999元，較官方定價高出萬元以上；如今多名黃牛加價幅度已降至約3000元，並承諾首銷當天交貨。

中國智慧手機業者李能表示，首批現貨難以搶購可能與蘋果產能不足有關。iPhone Duo的鉸鏈由100多個精密零件組成，並採用3D列印工藝，製程複雜可能影響製造良率，產能提升也需要時間。

iPhone Duo採橫向書本式摺疊設計，展開後內螢幕為7.6吋，搭載A20 Pro晶片，並採用螢幕下鏡頭技術。該機僅支援eSIM，沒有實體SIM卡槽及長焦鏡頭，內螢幕取消Face ID，改採側邊指紋辨識。

李能表示，蘋果掌握作業系統、晶片、硬體、開發工具及應用程式分發管道，在軟硬體整合方面具有優勢，有助開發者為摺疊螢幕調整應用程式。三星、華為、小米及OPPO等手機廠商早已投入摺疊手機市場，蘋果此次加入後，軟體適配及生態系整合也受到關注。