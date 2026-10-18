爸媽發朋友圈記錄「帶娃看世界」 4年了…沒走出河南
一名母親記錄四年帶娃「看世界」的朋友圈內容意外登上熱搜，網友發現行程都在河南省內；當事人表示省內旅行更實際，未來再安排出省。
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一名母親記錄四年帶娃「看世界」的朋友圈內容意外登上熱搜，網友發現行程都在河南省內；當事人表示省內旅行更實際，未來再安排出省。
近日「爸媽帶你看世界四年沒出河南」話題衝上微博熱搜，引發廣泛討論。一名母親在朋友圈記錄了四年來帶孩子旅行的點滴，並配文「世界這本書，爸爸媽媽親自帶你們去看」，但網友發現，他們所有的行程都在河南省內，四年內就去了四次雞公山，調侃「世界這本書，爸媽讀了四頁全在河南」。
大河報報導，當事人范女士表示，身為兩個男孩的母親，她常年獨自帶娃，發文原本只是跟風，沒想到被搬運後登上熱搜。針對網友調侃，范女士覺得「挺搞笑的」，並解釋自己娘家在平頂山、夫家在信陽，雞公山是信陽比較出名的景點，親戚朋友來玩時，她就會帶著去一次。
范女士表示，大多數農村長大的孩子沒出過省很正常，強調自己平常一個人帶娃，出省旅行「肯定挺困難的」。
她透露，家裡全靠丈夫一人賺錢，且孩子年紀尚小，遠行容易受罪。因此她多選擇省內高性價比的地點，例如去萬歲山玩三天僅花費五、六百元，去鄭州則寄宿朋友家以節省開銷。
雖然網路不乏調侃，但也有許多網友從中看見母愛的陪伴。從范女士記錄的文字中可以看到，四年來，孩子在她的帶領下體驗了第一次坐火車、高鐵與地鐵。范女士表示，出省是未來的計畫，希望等孩子大一點且丈夫能同行時再出發。
因為母親在朋友圈寫下帶孩子看世界的感性文字，但網友發現她4年來的旅行幾乎都在河南省內，還多次前往雞公山，形成強烈反差，因此掀起調侃與關注。 范女士表示，自己常年一個人帶兩個孩子，出省旅行對她來說確實不容易；家中主要靠丈夫1人賺錢，所以她更傾向選擇省內、高性價比的景點。 雖然網路上有不少玩笑，但也有人看見母親對孩子的陪伴與用心。從她的記錄可見，孩子已體驗坐火車、高鐵、地鐵等，出省旅行則被她視為未來計畫。
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因為母親在朋友圈寫下帶孩子看世界的感性文字，但網友發現她4年來的旅行幾乎都在河南省內，還多次前往雞公山，形成強烈反差，因此掀起調侃與關注。
范女士表示，自己常年一個人帶兩個孩子，出省旅行對她來說確實不容易；家中主要靠丈夫1人賺錢，所以她更傾向選擇省內、高性價比的景點。
雖然網路上有不少玩笑，但也有人看見母親對孩子的陪伴與用心。從她的記錄可見，孩子已體驗坐火車、高鐵、地鐵等，出省旅行則被她視為未來計畫。
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