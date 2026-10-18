爸媽發朋友圈記錄「帶娃看世界」 4年了…沒走出河南

范女士帶著兩個孩子在出遊路上。（取材自大河報）

AI摘要 文章摘要整理： 一名母親記錄四年帶娃「看世界」的朋友圈內容意外登上熱搜，網友發現行程都在河南省內；當事人表示省內旅行更實際，未來再安排出省。

近日「爸媽帶你看世界四年沒出河南 」話題衝上微博 熱搜，引發廣泛討論。一名母親在朋友圈記錄了四年來帶孩子旅行的點滴，並配文「世界這本書，爸爸媽媽親自帶你們去看」，但網友發現，他們所有的行程都在河南省內，四年內就去了四次雞公山，調侃「世界這本書，爸媽讀了四頁全在河南」。

大河報報導，當事人范女士表示，身為兩個男孩的母親，她常年獨自帶娃，發文原本只是跟風，沒想到被搬運後登上熱搜。針對網友調侃，范女士覺得「挺搞笑的」，並解釋自己娘家在平頂山、夫家在信陽，雞公山是信陽比較出名的景點，親戚朋友來玩時，她就會帶著去一次。

范女士表示，大多數農村長大的孩子沒出過省很正常，強調自己平常一個人帶娃，出省旅行「肯定挺困難的」。

她透露，家裡全靠丈夫一人賺錢，且孩子年紀尚小，遠行容易受罪。因此她多選擇省內高性價比的地點，例如去萬歲山玩三天僅花費五、六百元，去鄭州 則寄宿朋友家以節省開銷。

雖然網路不乏調侃，但也有許多網友從中看見母愛的陪伴。從范女士記錄的文字中可以看到，四年來，孩子在她的帶領下體驗了第一次坐火車、高鐵與地鐵。范女士表示，出省是未來的計畫，希望等孩子大一點且丈夫能同行時再出發。

范女士帶孩子出遊的所有行程都在河南省內，且四年間去了四次雞公山。（取材自大河報）