人氣如何？「瘋狂小楊哥」回歸 兄弟倆1天共吸粉6.5萬

圖為小楊哥兄弟倆。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 因美誠月餅虛假宣傳翻車的瘋狂小楊哥，整改兩年後獲准重啟抖音帳號，但復播首日兄弟倆合計僅吸粉6.5萬，與昔日上億粉絲差距甚大。

曾因「香港 美誠月餅虛假宣傳事件」翻車的直播主「瘋狂小楊哥」，經過兩年整改，近日獲有關部門批准，同意三隻羊公司在抖音 平台註銷原帳號、註冊新帳號並恢復經營。擁有上億粉絲的「瘋狂小楊哥」原帳號現已正式註銷，小楊哥隨即註冊新帳號「慶楊」宣告復播。不過，回歸一天後，他與哥哥張開楊的新帳號粉絲合計約6.5萬人，與昔日上億粉絲的規模相距甚遠。

綜合極目新聞、新黃河報導，抖音16日發布公告指出，依據合肥市市場監督管理局的整改通報，合肥三隻羊網絡科技有限公司整改符合要求，具備恢復經營條件，經有關部門批准，同意三隻羊公司在抖音平台上註銷原帳號、註冊新帳號並恢復經營。

小楊哥隨後在新帳號「慶楊」發表聲明，表示停播期間已深刻反省直播中的違規行為，並經過兩年整改。他承諾，未來將更加專注內容創作與自營品牌經營，依法依規、誠信經營，並承擔社會責任。

不過，復播後的粉絲數並未重現昔日盛況。截至17日晚間，「慶楊」約有2.9萬名粉絲，哥哥張開楊的新帳號「開楊」約有3.6萬名粉絲，兩人合計約6.5萬人。對照前一天媒體記錄的數據，兩個帳號粉絲數合計減少約2.6萬人。 哥哥張開楊的新帳號開張一天吸粉3.6萬。(取材自新黃河)

小楊哥新帳號「慶楊」一天吸粉2.9萬。(取材自新黃河)

此外，大小楊哥宣布復播後，抖音出現大量同名仿冒帳號，部分帳號粉絲數一度超過本人，其中一個甚至達61.7萬人，隨後遭平台清理。16日晚間，兄弟倆也曾短暫現身三隻羊旗下「小楊臻選」直播間約4至5分鐘，表示正在準備更好的作品及優質內容。

三隻羊公司官方帳號「三隻羊網絡」則將更名為「小楊臻選」，並表示未來將逐步從MCN機構轉型為電商公司。不過，截至17日晚間，「小楊臻選」仍顯示禁止新增關注。

三隻羊公司此前因直播帶貨爭議受到處分。合肥市相關部門通報，公司已於2024年10月繳清6894.95萬元（人民幣，下同，約882萬美元）罰沒款，涉案的「香港美誠月餅」、「澳洲谷飼牛肉卷」等商品累計賠付2777.85萬元，並持續依照退一賠三標準處理退賠事宜。