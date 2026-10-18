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揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

中國新聞組／北京18日電
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分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

AI摘要

文章摘要整理：

揚州104歲與101歲兄弟仍能自理生活，平日愛吃肉、喝酒、抽菸，卻靠規律作息、家人陪伴與好心情活出長壽人生。

江蘇揚州一對百歲兄弟，哥哥104歲、弟弟101歲，至今仍耳聰目明、生活自理，每天還會相約聊天、散步。令人意外的是，兄弟倆不僅「無肉不歡」，每晚還會喝點酒，弟弟甚至每天抽半包菸。被問到長壽祕訣，兩人笑稱只有九個字：「生活好、子女好、心態好。」

▲ 影片來源：YouTube＠中華佛教論壇（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

環球網報導，這對兄弟住在揚州市江都區大橋鎮三墩村，哥哥王良國出生於1923年，在家排行老二；弟弟王良富出生於1926年，排行老三。

王良國回憶，幼時家境貧困，自己12歲便離家當瓦工學徒，兄弟倆一輩子都從事建築工作，走南闖北參與不少工程。

如今，兄弟倆已是百餘人大家庭中的「寶貝」，後輩大多仍住在村裡，子女輪流接兩老到家中照顧。由於住處相距不遠，王良富每天都會拄著拐杖或推著輪椅去找哥哥聊天，天氣晴朗時，還會一起在村裡散步。

談起飲食習慣，兄弟倆的回答讓不少人意外。弟弟王良富笑說：「我一天抽半包菸，晚上一二兩酒。」哥哥王良國則補充：「我們還喜歡吃肉，最愛吃豬蹄子。」

雖然子女曾多次勸兩老少抽菸、少喝酒，但見他們身體仍相當硬朗，便順其自然。

王良國的二兒子王登篩表示，兩位老人生活規律，習慣早睡早起，胃口也很好，從不挑食。除了每天三餐，餐與餐之間還會吃蛋糕等點心，有時甚至半夜加餐，讓他笑稱：「我都吃不過他們。」

至於長壽的關鍵，王登篩認為並非特殊飲食，而是「心態好、不抱怨」。兄弟倆平時保持愉快心情，家人也經常陪伴照顧。

此外，兩老每月各可領取500元人民幣尊老金，當地民政部門也安排助老員上門，免費提供理髮、修腳等服務，讓他們的晚年生活更加安穩。

三墩村黨支部書記陶慧表示，全村90歲以上老人超過30人，其中百歲老人有4位。截至今年10月，揚州市百歲以上老人共有385人，多數長期居住在鄉村地區，江都區的百歲老人數量更居全市之冠。

這對百歲兄弟雖然有吃肉、飲酒等個人習慣，但他們最看重的長壽之道，仍是家人照顧、規律生活，以及保持好心情。

分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

精華 FAQ

  • 哥哥104歲、弟弟101歲，兩人至今仍耳聰目明、生活能自理，平日會相約聊天、散步，住處不遠，家人也輪流照顧，晚年生活相當安穩。

  • 兄弟倆不忌口，愛吃肉，尤其喜歡豬蹄子，晚上還會喝1二兩酒；弟弟每天抽半包菸，子女雖曾勸戒，但見身體硬朗，便未強行干涉。

  • 家人認為兩位老人長壽主因不是特殊飲食，而是生活規律、不抱怨、心態好；加上子女陪伴、助老員上門服務，以及尊老金支持，讓晚年更安定。

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