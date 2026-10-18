千萬粉絲博主「潤美」遭鐵拳教育？ 罵美「垃圾國」惹群嘲

袁騰飛赴美後曬出生子照片。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 袁騰飛被指移居美國後，因急診費用高昂、孩子生母就醫帳單驚人及交通違規受查而情緒崩潰，相關經歷在中國網路上引發群嘲。

曾被粉絲稱為「史上最牛歷史老師」的中國著名歷史科普博主袁騰飛，在因批毛等言論「消失」多年之後，近日突又發聲。據報導，袁騰飛2026年8月前後移居美國，剛「潤美」約兩個月，就因就醫和交通問題在朋友圈接連吐槽，其中兩筆醫療帳單合計約1.85萬美元，讓他破防，朋友圈情緒崩潰發文罵美國是垃圾國家，還說實在不行就回國自首。他的經歷被披露後，在中國網路上引發群嘲，諷他才剛到美國就被美國鐵拳教育。

據觀察者網報導，袁騰飛曾因被指汙蔑偉人，辱罵烈士，惡搞民族英雄和愛國志士，在2017年於全平台「被消失」，相關視頻全部下架，包括他有1300萬粉絲的微博 帳號「袁騰飛老師」。他「消失」這麼多年後，前段時間又回到網民們的視線中。8月26日，袁X飛的朋友稱他已抵達美國德克薩斯州，9月初海外平台陸續流出他在美國的照片。

9月30日晚上，54歲的他在YouTube帳號「官宣」生了個新娃。不過，評論區有很多人並不是送祝福，而是罵他跟小三生子，不要以為有了「美國娃」就能留在美國。但可以確認他潤到美國了。至於潤美原因，跟很多潤人一樣，他說是為了「孩子上學，躲清靜，避開高鐵外放、堵車和廣場舞」。

不過，隨後，他的情緒一下子就崩潰了。10月6日，他朋友圈發文控訴美國。他說自己在急診室躺了幾小時，帳單5000多美元，自費1000多；很小的毛病，卻被醫院留了一個晚上，罵美國是垃圾國家。跟朋友互動時，還說實在不行，回國自首。

同一天，他朋友圈另一文更加激動。他說「寶媽」（孩子的生母）腳上小傷（長了個大泡），醫院帳單居然要13500美元（約人民幣9萬多）。「寶媽」說自己在中國看一輩子病，也花不了這麼多錢。袁騰飛抱怨，自己這把年紀離開舒適區，真是太絕望了。到美國以為焦慮能減輕，沒想到卻加重了。

另外，據報導，他還攤上了官司。因為他去接大女兒時，開車速度過快，被警察在校門口攔下。11月8日，還要到法庭過堂。不少網民群嘲，他接連的遭遇，這是被美國鐵拳教育了。

在美國的網民給他算了筆帳，假設袁騰飛帶著75萬美元（約500萬人民幣）在美國生活，在高通膨+7.4%房貸利率環境下，還要養女人和孩子，兩三年就能燒光。條件比他更好的美國人，一旦失去穩定收入，就會一步一步接近斬殺線，他在美國能找到什麼工作？不少網民認為，對他來說，到美國生活是一場風險極大的冒險。等到錢沒有了，女人和孩子都會離開他。

中國著名歷史科普博主袁騰飛。（取材自觀察者網）