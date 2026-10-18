從擺攤到開20家門店 杭州大三女生賣檸檬奶月入百萬

杭州「05後」大學生擺攤賣檸檬奶暴火，如今開出20家門店，月營業額超過100萬元。（取材自杭州日報）

AI摘要 文章摘要整理： 中國計量大學大三生王語軒從擺攤賣檸檬奶起步，靠低成本創業與快速拓店，1年內擴至20家門店，月營業額突破百萬元。

近日，「杭州大三學生月入超百萬」、「3萬元開一家奶茶店」等話題在社群平台上暴紅，這些詞條說的都是中國計量大學的大三學生王語軒。她從擺攤賣檸檬奶起家，一年內與合夥人拓展20家門店，月營業額突破百萬元，對她來說，做生意就像打籃球，「決策要準、出手要快」。

杭州日報報導，2005年出生的王語軒在初中時就有創念的念頭了，「就想以後自己做老闆，朝九晚五的上班生活不是我想要的」。2026年3月，王語軒和學姐湊了3萬元（人民幣，下同，約4459美元），在杭州下沙開設第一家檸檬奶店。

當時店面只是一個約10平方公尺的檔口，設備多從二手市場購入，冰箱只花700元，製冰機1400元，開水機更僅200元。為了控制成本，她還向房東爭取先付半年租金 ，以有限資金創業。 杭州「05後」大學生擺攤賣檸檬奶暴火，如今開出20家門店。（取材自杭州日報）

杭州「05後」大學生擺攤賣檸檬奶暴火，如今開出20家門店。（取材自杭州日報）

創業過程中，王語軒覺得最難的部分是推廣宣傳，她記得第一次出攤時，拖著露營車走了好幾個街區，只賣出了寥寥十來杯，營業額是119塊6毛。王語軒沒有放棄，她告訴自己「不要想別人的看法」，鼓起勇氣拉客。

除此之外，王語軒對商品品質也有一定的堅持，檸檬只用特定產區的中大果，酸度正好；奶粉要用特定品牌，奶味更足；綠茶要用75℃的熱水泡綠茶最合適。在她的努力之下，擺攤時的排隊人潮愈來愈多，門店也從杭州開到溫州、金華、嘉興，甚至遠在江蘇南京、安徽馬鞍山和湖北荊州也有門店。

王語軒解釋，她並沒有開放加盟，外地的店鋪都是同學、朋友投資的，「我們一起開店看起來比較快，就是為了打響品牌，快速占有市場，是一種『混臉熟』的打法」。

如今，20家門店一個月共能賣出6萬到7萬杯檸檬奶，營業額超百萬元。對於近期網路輿論洶湧，王語軒坦言實際上利潤並不如網友們想像的多，100多萬的營業額扣掉相關成本後，分到她和合夥人手裡也就七、八千元，但她強調會繼續走下去，「最近評論多，不過我不怕，這也是一種經歷」。

校園市集上，王語軒的攤位前排長隊。（取材自杭州日報）