我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

從擺攤到開20家門店 杭州大三女生賣檸檬奶月入百萬

中國新聞組／杭州18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
杭州「05後」大學生擺攤賣檸檬奶暴火，如今開出20家門店，月營業額超過100萬元...
杭州「05後」大學生擺攤賣檸檬奶暴火，如今開出20家門店，月營業額超過100萬元。（取材自杭州日報）

AI摘要

文章摘要整理：

中國計量大學大三生王語軒從擺攤賣檸檬奶起步，靠低成本創業與快速拓店，1年內擴至20家門店，月營業額突破百萬元。

近日，「杭州大三學生月入超百萬」、「3萬元開一家奶茶店」等話題在社群平台上暴紅，這些詞條說的都是中國計量大學的大三學生王語軒。她從擺攤賣檸檬奶起家，一年內與合夥人拓展20家門店，月營業額突破百萬元，對她來說，做生意就像打籃球，「決策要準、出手要快」。

杭州日報報導，2005年出生的王語軒在初中時就有創念的念頭了，「就想以後自己做老闆，朝九晚五的上班生活不是我想要的」。2026年3月，王語軒和學姐湊了3萬元（人民幣，下同，約4459美元），在杭州下沙開設第一家檸檬奶店。

當時店面只是一個約10平方公尺的檔口，設備多從二手市場購入，冰箱只花700元，製冰機1400元，開水機更僅200元。為了控制成本，她還向房東爭取先付半年租金，以有限資金創業。

杭州「05後」大學生擺攤賣檸檬奶暴火，如今開出20家門店。（取材自杭州日報）
杭州「05後」大學生擺攤賣檸檬奶暴火，如今開出20家門店。（取材自杭州日報）

杭州「05後」大學生擺攤賣檸檬奶暴火，如今開出20家門店。（取材自杭州日報）
杭州「05後」大學生擺攤賣檸檬奶暴火，如今開出20家門店。（取材自杭州日報）

創業過程中，王語軒覺得最難的部分是推廣宣傳，她記得第一次出攤時，拖著露營車走了好幾個街區，只賣出了寥寥十來杯，營業額是119塊6毛。王語軒沒有放棄，她告訴自己「不要想別人的看法」，鼓起勇氣拉客。

除此之外，王語軒對商品品質也有一定的堅持，檸檬只用特定產區的中大果，酸度正好；奶粉要用特定品牌，奶味更足；綠茶要用75℃的熱水泡綠茶最合適。在她的努力之下，擺攤時的排隊人潮愈來愈多，門店也從杭州開到溫州、金華、嘉興，甚至遠在江蘇南京、安徽馬鞍山和湖北荊州也有門店。

王語軒解釋，她並沒有開放加盟，外地的店鋪都是同學、朋友投資的，「我們一起開店看起來比較快，就是為了打響品牌，快速占有市場，是一種『混臉熟』的打法」。

如今，20家門店一個月共能賣出6萬到7萬杯檸檬奶，營業額超百萬元。對於近期網路輿論洶湧，王語軒坦言實際上利潤並不如網友們想像的多，100多萬的營業額扣掉相關成本後，分到她和合夥人手裡也就七、八千元，但她強調會繼續走下去，「最近評論多，不過我不怕，這也是一種經歷」。

校園市集上，王語軒的攤位前排長隊。（取材自杭州日報）
校園市集上，王語軒的攤位前排長隊。（取材自杭州日報）

精華 FAQ

  • 她先以擺攤測試市場，再與合夥人開出第一家店，之後靠同學與朋友投資，在杭州及外地迅速複製門店，形成20家店的規模。

  • 她只湊了3萬元，店面約10平方公尺，冰箱、製冰機等多從二手市場購入，並與房東協商先付半年租金，盡量把固定成本壓低。

  • 雖然20家門店一個月可賣出6萬到7萬杯、營業額超過百萬元，但她表示扣掉相關成本後，分到自己和合夥人手上的只有7,000到8,000元。

租金

上一則

人氣如何？「瘋狂小楊哥」回歸 兄弟倆1天共吸粉6.5萬

下一則

趣店創辦人羅敏須補稅7.9億 因這原因由公司埋單

延伸閱讀

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
橫店「落地簽」也火了 素人搶圓星夢

橫店「落地簽」也火了 素人搶圓星夢
一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋

一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋
赴港為上市？蜜雪冰城 1年關6家香港分店

赴港為上市？蜜雪冰城 1年關6家香港分店

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨