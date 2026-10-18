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趣店創辦人羅敏須補稅7.9億 因這原因由公司埋單

中國新聞組／北京18日電
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董事長兼執行長羅敏。（取材自都市快報）
董事長兼執行長羅敏。（取材自都市快報）

AI摘要

文章摘要整理：

趣店創辦人羅敏因兩家境內公司股權重組被追補7.9億稅款，稅務機關認定屬財產轉讓所得，High Templar Tech Limited決定由公司代為埋單。

淡出大眾視野多時的趣店創辦人羅敏，近日因一張巨額稅單再度成為市場焦點。美股上市公司High Templar Tech Limited（前身為趣店）近日公告，稱董事長兼執行長羅敏收到廈門市稅務局通知，須就兩家境內公司歷史股權重組，按「財產轉讓所得」繳納個人所得稅，金額高達7.9億（人民幣，下同，約1.1億美元），公司將全數承擔。

都市快報報導，據了解，當時羅敏名下廈門趣店、廈門樂享時代的股權，其實都是替公司代持的，真正權益也歸公司。然而，羅敏和公司之間「代持」的約定屬於內部安排，實際在稅務上，股權登記在羅敏名下，重組時又發生了轉移，稅務局就認定是羅敏個人轉讓了財產，增值部分要按「財產轉讓所得」繳20%個稅。也正因如此，公司董事會決定：既然股權實際是公司的，這筆稅就由公司來承擔。

這筆巨額稅單也掀起輿論對羅敏的討論。2022年，羅敏現身東方甄選直播間，連刷好幾項高價禮物，價值約3萬元。次日，羅敏發視頻稱發現自己被董宇輝拉黑。後來董宇輝解釋，稱「導播小哥有些私人恩怨，他要拉黑」，並說「聽完之後覺得挺合理的」。

據了解，羅敏當年靠校園貸起家，用「零首付」、「不用賣腎就能買iPhone」吸引不少大學生，公司2017年在紐約證交所上市，帶動羅敏身家一度高達125億元。但校園貸隨後爆發高利息、暴力催收等嚴重社會爭議，最終淡出市場。

告別校園貸後，趣店試圖頻繁轉型，先後涉足汽車零售「大白汽車」、奢侈品電商「萬里目」、少兒素質教育及預製菜業務，但皆以關閉或停擺告終。2025年12月，公司更名為High Templar Tech Limited以淡化過往形象，2026 年上半年營收僅800萬元，經營虧損1.8億元。多年轉型未果，又要幫創始人的7.9億稅額埋單，市場關注這筆支出將對公司現金流和潛在利潤產生多大影響。

趣店招牌。（取材自都市快報）
趣店招牌。（取材自都市快報）

精華 FAQ

  • 廈門市稅務局通知羅敏，須就兩家境內公司歷史股權重組補繳7.9億人民幣個人所得稅，稅目認定為「財產轉讓所得」，按20%稅率計算。

  • 因股權雖是替公司代持，但登記名義在羅敏名下，重組時又發生轉移，稅務機關因此視為個人轉讓財產，認定增值部分應由羅敏繳納個稅。

  • 董事會認為相關股權實際權益屬於公司，代持只是內部安排，因此決定由公司承擔稅負。不過市場也關注此舉恐加重公司現金流與獲利壓力。

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